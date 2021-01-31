中国内地高风险地区增至11个 多地从山东涉疫奶枣中检出阳性

中新社北京1月30日电 中国国家卫健委30日通报，中国内地29日新增确诊病例52例，其中境外输入16例，本土病例36例；新增无症状感染者16例，当日转为确诊病例7例，尚在医学观察的无症状感染者976例。

截至29日24时，中国内地现有确诊病例1711例，累计治愈出院83083例、死亡4636例，累计报告确诊病例89430例。境外输入现有确诊病例304例，累计确诊4689例。

中国内地高风险地区增至11个

29日中国内地新增确诊病例52例，其中本土确诊36例，均为1月8日(确诊33例，本土17例)后的最低(28日新增确诊和本土确诊同样分别为52例、36例)。

当日新增36例本土确诊病例分别来自黑龙江(27例)、吉林(5例)、上海(2例)、北京和河北(各1例)。其中河北省连续5日保持个位数，上海则是在连续两日本土确诊零新增后再次出现病例。

随着哈尔滨市呼兰区呼兰街道30日升级为高风险地区，截至30日17时，中国内地高风险地区达到11个，分别是黑龙江省6个(哈尔滨和绥化市各3个)、河北省3个(石家庄市2个、邢台市1个)、吉林省1个(通化市东昌区全域)、北京市1个(大兴区天宫院街道融汇社区)。

石家庄市陆续复工复产 通化市方舱康复医院将投入使用

截至29日24时，石家庄市累计报告本土确诊病例863例，现有无症状感染者44例。

29日起，石家庄市调整分区分级管控，低风险区域有序“重启”。石家庄官方30日介绍称，截至30日12时，主城区60家大中型超市能开业的58家已全部正常营业，近百家菜市场已有80%开门营业；全市规模以上工业企业复工复产率40.6%，其中13个低风险区域的县市区复工复产率达到63.4%。

按照分区分级、精准防控的要求，因疫情滞留在石家庄的外地人员正在安全有序返乡。

截至29日24时，吉林省本轮疫情累计报告确诊病例321例(治愈出院20例，病亡1例)，在院治疗300例中，通化市204例，长春市92例，松原市4例。

目前，通化市已有19例确诊病例治愈出院。来自当地的消息称，通化市利用全民健身中心场馆建设的方舱康复医院即将投入使用，接收经两次核酸检测为阴性、临床治愈出院的患者，进行为期14天的巩固康复治疗。该院总建筑面积5300平方米，设有康复床位310张。

上海疫情防控仍处关键阶段 北京顺义区中风险地区清零

在29日新增2例本土确诊病例后，上海市在本轮疫情中累计报告本土确诊病例18例。上海市卫健委主任邬惊雷30日介绍称，这18例确诊病例具有关联性。1月21日本轮疫情首次发布的3例是通过主动筛查发现，后面的15例中，12例在密接者中发现，3例在相关人员排查中发现。

邬惊雷指出，目前上海疫情防控仍处于关键阶段，市民需坚持非必要不离沪、非必要不出境。收到来自境外、国内中高风险地区的邮件、包裹，应先对物品表面进行消毒等处理。

30日，北京市顺义区2村调整为低风险地区，至此，顺义区中风险地区清零。顺义区在2020年12月下旬出现聚集性疫情，一度有7个中风险地区。

目前，北京全市有一个高风险地区，为大兴区天宫院街道融汇社区。

多地从山东涉疫奶枣中检出阳性 黑龙江进口雪糕棒半成品外包装检出阳性

山东省日前通报该省枣庄市某公司部分进口乳清粉及奶枣产品核酸检测结果呈阳性，目前该批产品已流入外地(主要通过线上销售方式)。

近两日，多地通报涉疫奶枣流入情况。在山东省内，奶枣已流入济南15个区县，1份奶枣检出阳性；德州乐陵部分涉疫产品为阳性；山东滨州2件产品标本为阳性；烟台2管标本检测结果为阳性。

在山东省外，至少有贵州、浙江、山西3省发布涉疫奶枣检出阳性情况通报。其中贵州6地奶枣样品中检出阳性，浙江丽水已测出9份阳性产品。山西大同市、晋城市、阳泉市的多个县市在未食用完的奶枣样本中检出阳性。

另据通报，29日晚，齐齐哈尔市富裕县疾控中心在对进口货物监测中，发现某制造公司进口的一批雪糕棒半成品外包装核酸检测结果呈阳性。该产品为俄罗斯经满洲里海关经铁路运输进入该县，共计46.4吨、75件、3600万个。