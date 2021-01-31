春节期间进出京有哪些规定？最新政策汇总

人民网北京1月30日电 最近，不少网友关心，目前进出京执行哪些政策？环京通勤人员进京需要什么证明？河北非通勤人员还能进京吗？春节返乡过年后再返京需要隔离吗？

根据近期北京发布的最新疫情防控政策和北京12345在人民网领导留言板对相关咨询的官方回复，本网梳理了春节期间进出京的相关政策：

1、国内低风险地区进京须持抵京前7日内核酸检测阴性证明

1月27日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第222场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，自1月28日至3月15日期间，国内低风险地区人员进返京须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。在京停留不足14天的，以实际在京时间落实健康监测和核酸检测要求。

健康监测期间可以正常出行和工作生活，不得参加各类集体活动，不聚餐、不聚集，做好个人防护，自觉保持合理活动范围和社交距离，并按要求向社区（村）或单位、工地、酒店等报告健康状况，出现异常症状及时报告并就医排查。

2、中高风险地区及全域实行封闭管理的人员原则上不能进京

在1月27日北京召开的新闻发布会上，徐和建表示，国内中高风险地区及全域实行封闭管理的人员，原则上不能进京。确需进京的须经当地省级疫情防控部门批准，持72小时内核酸检测阴性证明。低风险地区人员进返京后，旅居地调整为中高风险地区的，按照北京防疫政策落实隔离观察和核酸检测措施。

3、国内其他口岸入境人员满21天方可进京

在1月27日北京召开的新闻发布会上，徐和建表示，国内其他口岸入境人员满21天方可进京，进京后补足7天健康监测。未满21天已进京的，补足7天居家或集中隔离、7天健康监测。

4、人员进返京后要落实14天健康监测和抵京后核酸检测

在1月27日北京召开的新闻发布会上，徐和建表示，人员进返京后，要全面落实健康管理措施，社区（村）和单位、工地、酒店等要对进返京人员建立台账、滚动摸排，核验抵京前7日内核酸检测阴性证明，督促落实14天健康监测和抵京后核酸检测措施。对未持有效核酸证明的，抵京当日先进行一次核酸检测，结果未出前严格控制流动。各用工单位、高校要合理安排务工人员、学生错峰避峰返京返岗返校，对起讫地相对集中、具有一定规模的，可通过开行返京包车、专列（包车厢）等方式，组织“点对点”有序运输，并严格返京后防疫管理。党政机关干部带头在京过节,非必要不出京,确须离京的严格落实“谁审批、谁负责”。

5、环京通勤人员进京须持“三项证明”

北京12345在人民网领导留言板回复表示，河北省环京地区包含三河、大厂、香河、固安、涿州。根据现行政策，环京地区通勤人员正常通勤进京，须持河北省居住地居住证明、在京工作证明、14日内核酸检测阴性证明（首次通勤的须持72小时内核酸检测阴性证明）。

6、河北省非通勤人员进京须持抵京前72小时以内核酸检测阴性证明

北京12345在人民网领导留言板回复表示，河北省其他区域人员进京，非通勤人员须持抵京前72小时以内核酸检测阴性证明，需提前与到京后所在的社区或相关单位联系，以社区或相关单位答复为准，并积极配合社区或相关单位的各项疫情防控措施和要求。

7、石家庄、邢台拟于近期进（返）京的人员，需主动提前告知社区（村）

北京12345在人民网领导留言板回复表示，对于目前在石家庄市、邢台市，拟于近期进（返）京的人员，需主动提前告知社区（村）。

对石家庄市、邢台市其他区域进京或有旅居史人员，进行14天就地健康监测，按照要求组织开展核酸检测。健康监测期限自进京之日起算，未满的应补齐。社区（村）指定专人会同社区医生，登门发放告知书，告知其健康监测期间不聚餐、不聚集，并按要求报告健康状况。对于去年12月10日（含）以来与涉疫人员、地区有交集，但已超过隔离观察或健康监测期限的在京人员，开展一次核酸检测。

8、天津进返京执行国内低风险地区人员进返京政策

天津不属于河北省环京地区，因此天津进返京执行国内低风险地区人员进返京政策。即，自1月28日至3月15日期间，国内低风险地区人员进返京须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。在京停留不足14天的，以实际在京时间落实健康监测和核酸检测要求。

9、大兴区所有人员原则上禁止离京

大兴区所有人员原则上禁止离京，如需出京，按照“谁审批谁负责”的原则，持3日内核酸检测阴性证明。

10、北京低风险地区出京以目的地防疫政策为准

北京倡导市民群众“非必要不离京”“非必要不出境”，减少人员流动，减少旅途风险，减少人员聚集，加强个人防护。具体出京后是否执行隔离观察、健康监测及核酸检测等措施，以目的地防疫政策为准。