国家卫健委：6月16日以后离京人员持核酸阴性证明 可以自由流动

人民网北京6月19日电（董童）19日，国务院联防联控机制就《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》有关情况举行发布会。国家卫生健康委疾控局监察专员王斌提出，国家卫生健康委已关注到最近北京发生疫情后，有一些地方陆续出台政策，针对来自北京中高风险街乡人员，包括和新发地市场相关的人员采取核酸检测、集中隔离的一些措施。6月16日，北京市已把应急响应从三级调整到二级，同时还规定中高风险街乡人员和新发地市场相关人员禁止离京，其他人员坚持非必要不离京的原则，确实有需要离开北京的，要进行核酸检测。

王斌表示，针对上述情况，国家卫健委提出要加强对离开北京人员的健康管理服务，具体包括三个方面。

一是针对5月30日到6月16日期间，来自北京市中高风险街乡的人员和北京新发地市场相关人员，各地方要加强追踪管理，做到核酸检测，应检尽检；对于核酸检测阳性人员要进行隔离，对疑似病例、确诊病例、无症状感染者的密切接触者等人员，如果核酸检测是阴性，要实施14天的集中隔离医学观察。对于其他的核酸检测阴性的人员，单位和社区要加强健康管理、督促他们做好14天的健康监测和个人的防护，如果出现一些发热、咳嗽的症状，要及时就医。

二是针对6月16日以后，持离京前7日内核酸检测阴性证明，或能够出示包括核酸检测阴性证明的健康码的离京人员，到达目的地后在体温测量正常，并做好个人防护的前提下，可以自由有序流动。各地方也不应再针对这类人员出台或设置一些限制性措施。

三是针对因特殊情况在离开北京之前，没来得及进行核酸检测，到达目的地后应进行核酸检测。如果核酸检测呈阴性，进行正常体温测量，做好个人防护，也可进行自由流动。

“这样一些措施，我们还是希望各个地方能够遵照落实。”王斌说。