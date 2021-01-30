多地陆续出现复阳病例，是否带有传染性？

新华社北京1月29日电 题：多地陆续出现复阳病例，是否带有传染性？

新华社记者沐铁城、彭韵佳、龚雯、侠克

近期，全国多地陆续通报新冠肺炎复阳病例，“复阳”逐渐成为民众热议话题。

患者康复后为何会复阳？复阳的原因是什么？复阳者是否带有传染性？……带着这些疑问，记者采访了权威专家和业内人士。

全国复阳病例情况如何？

北京市西城区24日通报全区新冠病毒核酸检测情况，其中一名人员初筛呈阳性。据悉，这名人员是去年8月从境外回上海的确诊病例，并且已经治愈。去年10月来京，但如今复核却呈阳性。痊愈如此之久，竟然还会复阳？这更加凸显疫情防控的难度。

其实，新冠肺炎患者治愈后复阳并不是第一次出现。

就在西城区通报当日，山西浮山也通报了一名复阳无症状感染者。该人员于去年12月16日从境外回国，次日核检结果为阳性，后被确诊为无症状感染者接受治疗。之后多次核检均为阴性，于1月5日出院。但在1月23日山西浮山全县重点人群核酸检测时，结果却呈阳性，于24日接受隔离治疗。

此外，今年以来，浙江、河北等地也都通报过新冠肺炎复阳病例。复阳，已经成为疫情防控中的新“关键词”。

复阳的原因是什么？

目前，全球累计新冠肺炎确诊病例已超过1亿。中国疾控中心副主任冯子健表示，这么大规模的人员感染，在被感染者里面就会出现非常低概率的、比较特殊的病例，其他疾病也会有这种现象。

已经痊愈出院，为何还会出现复阳？

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，出现复阳现象有三种可能：一是核酸检测出现假阴性或假阳性；二是病毒又重新活跃起来；三是再次感染。对于第一种情况，通过多部位多次采样，可减少假阴性或假阳性的发生。对于第二种情况机理还不清楚。对于第三种情况，其传染性与其他首次感染的病人相似。

复阳者会传染别人吗？

中国疾控中心副主任冯子健表示，复阳导致的继续传播并不多见，在传播中并不起很大的作用。

对此，北京地坛医院感染中心副主任、感染二科主任陈志海表示认同：“患者复阳，说明其体内的病毒存在低水平的复制，其传染性也是很低的。”他说，就目前的研究结论来看，患者治愈后不会终生携带病毒，且由于复阳患者携带病毒的毒性很低，目前暂未发现复阳后再感染他人的案例。

如何应对复阳现象？

“复阳的问题不能不重视，又不能看得很重。”中国工程院院士张伯礼表示。

在检测方面，“通过多元综合检测，可以大幅度提高隔离人员的阳性检出率，降低漏检率，做到阳性病例早发现，有效减轻隔离压力，提高密接人员的管控效率。”上海市公共卫生临床中心主任朱同玉说。

据悉，上海已开展新型冠状肺炎病毒出院患者管理和跟踪随访工作。

上海市卫健委主任邬惊雷表示，上海对所有出院患者，闭环转运至各区隔离点，进行14天的集中隔离。同时，由市级定点医院对出院患者进行随访，在出院后隔离期间核酸检测阳性病例，闭环转运至市级定点医院进行复查，核酸阴性后再次进行集中隔离健康观察。

当前，全球新冠肺炎疫情呈高发态势，我国零星散发病例和局部地区聚集性疫情明显增加，疫情防控形势严峻复杂。

随着春节临近，张伯礼建议，在春节期间少聚集，没有特殊情况尽量不要安排外出旅游，“在居住地过年的，也尽量不要搞多人聚会，保持社交距离、戴口罩、勤洗手、勤通风、少熬夜，保持健康的作息时间，这些都是非常好的做法。”