北京疾控：每日坚持开窗通风是预防呼吸道传染病的重要手段

人民网北京1月29日电 （池梦蕊）今天下午，北京市召开第223场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火提示，此次疫情流调中发现，家庭密切接触为本次疫情传播的主要途径。冬季天气寒冷，人们在密闭场所活动时间增多，家庭内人员接触频繁，呼吸道传染病发生风险加大。因此，家庭内的防控尤为重要。冬季室内开窗通风是预防呼吸道传染病的重要手段之一，开窗通风可以引入室外新鲜空气，稀释室内空气，有效减少空气中病原微生物数量，即使天气寒冷也要坚持开窗通风，每天2～3次，每次10～20分钟，使室内空气流动，可以同时打开门窗或多扇窗户形成对流，也可以使所有房间逐一通风；家中有居家隔离人员时，其所在房间应关闭房门，单独开窗通风；开窗通风时要注意防寒保暖，尤其是家中有老人、孩子等抵抗力较弱人群更应做好保暖防护，以免着凉。要注意家庭内环境的清洁消毒。隔离医学观察人员要严格遵守隔离规定，居家医学观察人员尽量单独居住，保持居室通风，单独用餐，有条件的使用专用厕所，并及时清洁消毒。做好个人健康监测，如出现发热、干咳等症状，不要带病上班上学，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊就医，并主动告知医务人员旅居史、接触史等情况，便于及时排查。健康的家庭和社会环境需要我们每个人共同维护。