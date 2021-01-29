低风险地区逐步恢复正常后，如何继续做好防控

1月27日，张伯礼院士接受本报记者专访，就公众关心的患者救治和低风险地区逐步恢复正常生产生活秩序后的疫情防控问题，回答了本报记者的提问。

记者：张院士您好，这段时间您奔波多家定点医院救治患者，请谈谈您的工作情况。

张伯礼：我是1月15日到达石家庄的，抵达当天就参加了国家中医药管理局组织的中医救治一线专家座谈会，听取了河北省新冠肺炎救治定点医院和隔离点的中医药救治进展汇报。第二天赴河北省胸科医院、石家庄市人民医院两家新冠肺炎定点医院，进入ICU及重症病房进行巡诊，现场为部分新冠肺炎疑难患者开具了个体化治疗处方，一人一策，增强了他们治疗康复的信心。在联防联控专家会议上我也向有关领导提出要重视对无症状感染者的中医药治疗，这对堵住病情发展使其不成为确诊患者，并提出一些具体建议方案。这两周主要是参加座谈会、深入定点医院病区巡诊、查看治愈者康复情况、赴邢台了解患者救治情况等，也正在科技部和国家中医药管理局领导指导下，组织来自全国和省市中医协同攻关，开展临床和康复研究，用科技助力中医药疫情防治，助力河北省疫情防控早日取得胜利。

随着治疗工作稳步有序开展，目前我们重点转向了新冠肺炎患者康复工作。根据武汉疫情救治经验，新冠肺炎患者经过积极救治，病毒检测两次核酸转阴就可以出院，但没有传染性并不等同于痊愈，相当一批患者存在呼吸活动后憋喘、肺的炎症尚未吸收、脏器功能损伤等不同程度的呼吸功能、躯体功能、免疫功能等障碍，还有疲乏、肌肉酸痛、烦躁、盗汗等表现及心理障碍，需进行及时中西医康复干预。我们在总结武汉近一年的新冠肺炎患者康复经验基础上根据河北情况具体差异制定了康复介入方式和诊疗方案，目前已派出天津中医药大学3名具有新冠肺炎康复经验的专家来石家庄开展中西医结合康复的指导和培训工作。

记者：这次石家庄疫情有什么特点，怎样更好地救治这些患者？

张伯礼：石家庄疫情与当初武汉疫情确有不同，传播特点和证候表现都有所不同，我们在武汉救治经验基础上根据石家庄、邢台疫情特点制定不同的中医药防治方案，目前已取得较好效果。

石家庄疫情以乡村聚集性家族性传播为特点，虽然规模不及武汉，但自身更具复杂性，其特点是居住分散、封村难封户，赶集、婚庆等聚集活动多，个人防护意识差，基层医疗机构防控意识能力明显欠缺，疫情报告及反应机制有待改善。在国务院联防联控组指导下河北省与国家卫健委对高风险村庄采取了集中隔离办法，封村也封户，切实杜绝“隔而不离”的现象，有效从源头阻断病毒传播。同时对集中隔离的患者在遵循自愿的基础上普遍服用中药，早期干预降低隔离人群中的确诊率和感染率，再一次证实了严格隔离加普遍服中药是控制疫情进展的有效手段。疫情发生后河北处置速度很快、效率很高，很快进入紧张有序状态，这对未来农村防控提供了“河北经验”。

另外石家庄疫情具有无症状感染者较多的特点。无症状感染者虽未显现相关临床症状，但所感染的病毒并不是完全处于休眠阶段，新冠病毒此时正持续繁殖，机体会出现肺部炎症、免疫功能下降，如果不给予适时干预就会转为确诊病例甚至发展为重症。目前对于新冠病毒无症状感染者还没有合适的药物可供使用，也无法依据症状选择相应的治疗方案，但必须及时给予合适干预，降低转为确诊比例。中医“治未病”理论及经验可以发挥优势和作用，未病先防，既病防变，目前在石家庄参照武汉经验严格执行感染新冠患者分级分类诊疗，将无症状感染者也采用单独病区隔离治疗，并制定了有针对性的防控方案，取得了初步效果。

患者病情、中医证候表现和武汉疫情有所不同。在临床巡诊中我们看到河北疫情中新冠肺炎患者的中医证候特征与武汉疫情同中有异，也是湿毒疫，轻症病人多兼有气虚之征，而重病患者湿热并重，热邪更明显且有化燥的征象，瘀热明显。目前我们正在组织协同攻关，开展中医证候学调查、临床和康复研究。

记者：患者出院后会不会有后遗症，您想跟患者及其家属说些什么？

张伯礼：我在最近巡诊的过程中发现，一些患者对新冠肺炎还有心理恐慌，担心治好了会有后遗症。针对这些患者，我都会耐心对他们进行心理疏导。根据过去一年在武汉治疗的经验，绝大部分患者都能治好，并且不留后遗症。患者应该放宽心，积极配合治疗。医护人员在治疗患者的同时，必要的心理抚慰和指导也很重要，同时要加强康复治疗，早期、综合、针对性康复是武汉的有效经验。也希望患者家属及社会能对他们多些鼓励和支持，宽待一分，厚爱一分。

记者：低风险地区居民解除居家隔离以后，需要怎样防护？

张伯礼：现在到2月底，依旧处于寒冷季节，适合病毒生存和传播。随着疫情得到控制，石家庄低风险地区的居民将逐渐恢复正常工作生活，但严密防控疫情的意识不能松懈。要做到少聚集、少流动。春节前后，农村地区婚丧嫁娶也多了，要尽量少摆桌、少聚会、少串门。基层卫生机构要警觉起来，对有发热、咳嗽、咽痛患者尤其要重视，做到早发现、早报告、早隔离。

要坚持少聚集、戴口罩、勤洗手、勤通风的良好习惯。春节到了，对海鲜、禽类肉类冰冻食品及进口的水果不要直接用手触摸，须戴手套口罩，用水浸泡处理，手套口罩用后要妥善处理。必须返乡的可适当安排提前放假，让流动人口错峰出行，分批次回家过年及返回，不要都赶到春运高峰，尽量避免拥挤。如果大家坚持到春暖花开的时候，加上普遍接种疫苗，疫情形势就会有根本性好转。

（本报记者 耿建扩 李娜 董大正）