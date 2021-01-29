把好疫情流调信息安全关

新冠肺炎疫情防控期间，“流调”一词频频进入公众视线。流调即流行病学调查，是指疾控人员对病例暴露接触情况、活动轨迹、就医情况等展开的调查，能够为判定密切接触者、采取隔离措施及划定消毒范围等提供依据。

最近一段时间，北京、上海等城市流调报告出现变化：新增确诊病例流调报告中隐去了病例的性别、年龄、籍贯等个人信息，以涉及区域和场所的信息披露为主。这种“只提轨迹不提人”的方式，体现了对个人隐私的尊重，有助于减轻病患及家人压力，同时也可有效保障公众知情权，值得点赞和提倡。

流调信息包含重要的个人信息。据报道，自去年11月以来，一些地方已出现多起流调信息泄露事件，引发网友对流调信息安全性、可靠性的担忧。比如，有病例的个人和家庭信息被发布到网上，导致个人隐私曝光；有的人饱受网络谣言困扰，名誉权受到侵害；有的不断接到骚扰电话和侮辱短信，精神上承受巨大压力。这些行为不仅干扰了正常的流调和防疫工作，也对确诊患者造成了二次伤害。那些散布谣言、侵犯他人隐私、侮辱他人的行为，则可能因触犯相关法律法规受到惩戒。不久前，某医院医师因故意泄露流调报告内容，侵犯他人隐私，导致不良后果，被行政拘留5天。类似案件令人警醒。

流调信息是如何泄露的？一些泄露流调信息的行为人可能未必存在“恶意”，他们或是想提醒周围人注意防护，或是本身缺乏法律意识，无意中泄露了他人隐私。这意味着，仅靠惩戒的方式，还不足以达到最理想的隐私保护效果。流调信息泄露，一方面是由于流调涉及个人基础信息、病情健康信息、社会关系信息、行为轨迹信息等多方面内容，涵盖范围广、参与人员多，增加了信息泄露风险；另一方面，流调从现场调查、信息收集，到信息传递、分析，再到信息发布，流程多、环节复杂，容易出现信息泄露的“缺口”。因此，堵住流调方式和程序上的漏洞，进一步完善规则，才能从根本上解决好侵犯个人隐私的问题。

流调工作专业性强，对精细化程度要求也很高。这里的精细化，不仅包括更细致的现场调查、更精准的信息追踪、更科学的信息分析，也包括在收集、传递、处理、发布流调信息时，兼顾信息安全和隐私保护。同时，还要对参与流调的人员进行系统、专业培训，增强其法律意识、责任意识。在中国这样一个人口规模巨大、人员流动频繁的社会中，既要最大限度掌握确诊患者的暴露史和行动轨迹，又要保证相关信息在合理范围内流动、使用，考验着基层治理的“绣花功夫”。流调报告只列举若干涉病例的公共场所，不提病例的性别、年龄等个人信息的做法，不失为降低隐私泄露风险的有益尝试。把流调每个程序、环节设计好、制度化，把可能存在的风险想清楚、规避好，才能最大限度发挥流调工作的效用。

流调工作遇到的问题也给人以启示。近年来，从人脸、指纹等生物信息被过度收集，到手机应用软件窃取用户个人数据，再到信息泄露引发侵权、欺诈案件……事实证明，在充分挖掘数据价值、享受便利的同时，必须把用户的信息安全和隐私保护放在更加重要的位置。无论哪个行业和领域，无论将数据和信息运用在什么地方，都必须明确相应的规则和限度，既不能过度收集信息，也不能随意滥用数据。

当前，我国疫情外防输入、内防反弹压力不减，扎实做好流调工作是应对疫情的必然要求。在实践中不断完善流调的程序与规则，我们才能在有效阻断病毒传播的同时，及时阻断信息泄露的传播链条，保障好群众切身利益。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 07 版）