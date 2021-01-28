1月27日黑龙江省新增28例新冠肺炎确诊病例 新增8例无症状感染者

人民网哈尔滨1月28日电 （李宏頔）来自黑龙江省卫生健康委员会的消息，2021年1月27日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎确诊病例28例，其中绥化市望奎县无症状感染者转为确诊病例5例，（绥化市望奎县17例，哈尔滨市呼兰区7例，哈尔滨市利民开发区4例）；当日新增治愈出院确诊病例18例。

自2021年1月10日以来，黑龙江省累计确诊病例533例，累计无症状感染者543例；累计治愈出院37例；现有确诊病例496例（危重型1例，重型26例，普通型319例，轻型150例）。

黑龙江省新增无症状感染者8例（绥化市望奎县3例，哈尔滨市呼兰区3例，哈尔滨市利民开发区1例，哈尔滨市香坊区1例）；当日解除无症状感染者医学观察6例（其中牡丹江市林口县无症状感染者清零），尚在医学观察无症状感染者526例。

上述所有新增确诊病例和无症状感染者均是在集中隔离医学观察期间及开展扩大核酸检测主动筛查发现的，经当地专家组会诊后明确诊断，现已转至定点医疗机构进行隔离治疗或隔离医学观察。当地有关部门已对所有排查出的密切接触者落实管控措施。

提醒大家要严格遵守新冠肺炎疫情防控各项要求，一旦出现发热、咳嗽等症状，请及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。要提高个人防护意识，保持良好防疫卫生习惯。