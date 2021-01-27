吴晓滨：国内本土创新药企厚积薄发 国际化进程加快

为践行健康中国行动，助力癌症防控工作，12月26日，由健康中国行动推进委员办公室宣传组指导，人民网·人民健康主办、中国健康促进基金会协办、百济神州战略支持的2020首届中国癌症防治年度大会暨“人民好医生·金山茶花计划”启动仪式在北京举行。

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨

近年来，我国创新药发展迅速。2015年前，我们国家基本都是仿制药，创新药主要依赖进口，2015年，随着国家药审改革大幕拉开，我国创新药的春天真正来临，据统计，目前我国市场上30%左右的创新药来自国内，且这一比例还在逐渐增加。

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨表示，目前我国已经进入到一个本土药企与国外大型制药企业在创新上并驾齐驱的局面。随着本土创新药企的崛起，国内药品的价格大幅降低，患者的可及性和可负担性有了极大的提升。

“本土药企未来在国际化的过程中，不仅要聚焦发达国家，还要关注到一带一路和发展中国家，要以中国为中心定价，让更多全球患者可以负担得起。”关于本土药企的全球化进程，吴晓滨表达了自己的见解。

他指出，我国癌谱和发达国家癌谱存在差异，例如，相较于其他国家，消化道癌在我国发病率较高，而欧美发达国家则是甲状腺癌、乳腺癌和前列腺癌等高发，因此，消化道癌在其他国家研究较少，加大此类癌种的研究，是国内本土化创新药企日后需要重视的，需要加大研究。

当谈到百济神州支持此次大会的初衷时，吴晓滨说到：“百济神州作为国内创新药企的引领者，有责任与国内的专家学者、临床医生携手，推动中国本土创新制药产业的发展。”他还表示，百济神州会持续做大量此类公益，助力各领域规范化诊疗的开展，提高全社会对癌症防治的认识，让癌症成为慢性病，不再是“不治之症”，早日实现健康中国2030目标的实现。