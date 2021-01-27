青少年冬季平补汤 皮肤瘙痒也有用

有什么药膳汤可以作为青少年的“冬季补身汤”，而全家人又都合适同饮呢？广东省人民医院中医科副主任医师林举择介绍，以平补之品山药、芡实为主，加上对消渴多饮、皮肤瘙痒有辅助治疗作用的“水中之参”，这款冬季平补汤饮，健脾和胃，平补肝肾，不仅可作为青少年冬季平补汤，气虚者皮肤瘙痒也有用。

泥鳅被称为“水中之参”，性味甘平，归脾经、肝经、肾经；补益脾肾、利水、解毒。对肾阳气虚所致的消渴多饮、皮肤瘙痒等症有较好的辅助治疗作用。

山药富含蛋白质及微量元素，从中医角度讲有补益脾肾的作用，对于脾肾虚弱的人群是比较好的选择。

鲜山药芡实煲泥鳅汤

【材料】鲜品山药500克，干品芡实40克，泥鳅400克，猪瘦肉250克，红枣4颗，生姜3片。

【制作】各材料清洗干净；山药削皮切块；红枣去核；猪瘦肉飞水后切块状；先将泥鳅用热水烫后，再换水洗去黏液，再将泥鳅的头和肠肚去掉，而后洗净滤干水分，之后起油锅煎至金黄色；除鲜山药和泥鳅之外的其余材料一起放下瓦煲内，加入清水2500毫升左右（约10碗水份量），先用武火煮沸，之后改用文火煲 半小时左右，最后才倒入鲜山药和泥鳅再煲半小时左右即可。进饮时方加入适量食盐调味即可温服。这是3-4人分量。

【功效】健脾益胃，平补强身。（记者 林清清）