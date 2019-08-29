秋葵山药 红萝卜煲鸡

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：利咽、通淋、健脾、和中

推荐人群：一般人群均可。

材料：秋葵鲜品250g、鲜山药250g、红萝卜250g、鸡500g、生姜适量（3~4人量）。

烹调方法：秋葵、山药、红萝卜洗净后切成块状，鸡切块清洗干净切块汆水去掉血污，在锅中放入清水2L，将山药、红萝卜、鸡放入锅中武火煲开后改文火继续煲0.5小时，接着放入秋葵，继续煲15~20分钟，最后调味食用。

汤品点评：秋葵的做法很多，无论是炒还是白焯都非常美味，今天给大家介绍一款秋葵入汤的做法，丰富我们的餐桌。秋葵性寒味淡，据《中华本草》记载其有利咽、通淋、下乳、调经的功效，一般可用于咽喉肿痛，小便淋涩，产后乳汁稀少，月经不调等症状，从现代营养学角度来看，秋葵属于低热量、低脂肪、高膳食纤维素的健康食品，对于需要控制摄入量、保持一定饱腹感、促进排便的人群确实是一个不错的选择；如果只放秋葵煲汤口感会略显单一，加上山药、红萝卜等药食材后汤水变得甘甜，颜色更加丰富，且具有健脾功效，更加利于消化吸收，无论老人还是小孩子都可以食用。由于本汤水里食材足量，喝汤吃渣后可不用额外烹调菜肴，一举两得。