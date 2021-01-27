温而不燥 “沙漠人参”

冬天正是进补时。广州医科大学附属中医医院肾病科主任中医师赵威推荐用肉苁蓉煲汤，因其补肾阳，益精血，阴阳双补，药性从容和缓，为临床平补阳药之一。

肉苁蓉，被《神农本草经》列为滋补上品。内蒙古自治区西北部乌拉特后旗戈壁地区出产的肉苁蓉个大、肉厚、味甜，素有“沙漠人参”之美誉。

肉苁蓉性温味甘咸，归肾、大肠经。《本草汇言》述：“肉苁蓉，养命门，滋肾气，补精血之药也。男子丹元虚冷而阳道久沉，妇人冲任失调而阴气不治，此乃平补之剂，温而不热，补而不峻，暖而不燥，滑而不泄，故有从容之名”。现代研究可以缓解便秘，调节内分泌，促进中枢神经功能，提高吞噬细胞活力，增强人体免疫力。

但要注意不要用铜、铁器烹饪，且胃肠虚弱，泄泻者禁用；肾中有热，强阳易举，精不固者忌之。

肉苁蓉羊排汤

【材料】肉苁蓉20克，羊排500克，红枣5颗，姜3片。

【做法】肉苁蓉除去杂质，洗净切厚片。羊排洗净砍段放入砂锅中，适量翻炒，加入清水大火烧开，去除血沫，放入肉苁蓉、红枣、姜片，炖煮1.5小时至羊排软，即可调味服用。

【功效】补肾壮阳，益精补血，强筋健髓。用于肾阳不足，精血亏虚之阳痿、遗精、腰膝冷痛、宫冷不孕等症。（记者 余燕红 通讯员 梁译尹）