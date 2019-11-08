仲景养生进补人参要注意这些

中医认为，人参可以大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。然而市面上能见到的“参”有着多种多样的名字：人参、高丽参、红参、白参等，哪种人参才是最好的呢？

专家介绍，高丽参、红参、白参等都是人参，不同的是，红参是经过加工后的人参的熟用品，干燥的红参颜色红润、气味浓香，性偏温燥，补益之力最强，最适宜脾肾虚寒、真阳衰微等症者服用。高丽参是产自朝鲜半岛的人参，属于红参的一种。白参是除红参以外的经各种加工的参，统称为“白参”，包括生晒参、白糖参、白干参等，以辽参、吉林参最佳。而白参性味偏甘平，温补之力不及红参，以补气养阴、健脾益肺、生津为主，适宜气阴两虚者食用。

此外，人参还有一些品类：野生参是野生的人参；园参则是人工栽培的人参；生晒参是野生参采摘后或园参栽培后洗净晒干而成；白糖参是野生参或新鲜园参经浸泡糖水后晒干而成。生晒参、白糖参功效相似，只是白糖参作用更弱。

张仲景大药房的人参，就是来自吉林长白山的人参。长白山海拔500~1000米，疏松肥沃的土壤，湿润凉爽的气候，非常适宜人参生长。传统工艺、手工切片，菊花心放射纹路明显，5年以上参龄，皂苷含量达到药典标准，参味十足。而且独立小包包装，泡水或直接含服非常方便快捷。(记者 李彬)