如果想购买或已经购买了进口食品，应关注官方发布的检疫检测信息，选择正规的超市或者市场购买。接收进口食品时，建议佩戴手套（如一次性使用医用PVC手套），对食品的外包装先用75%的酒精进行喷洒消毒或用酒精棉片擦拭后再打开。

（1）对食品要进行反复清洗处理

可采取以下方式：

用流动水反复冲洗。把蔬菜或水果放置在流动的水流下，将手清洗干净后，不停地轻轻搓动，尽量把食材表面残留的灰尘和脏东西冲洗掉，这可以清除大部分污染。

用淡盐水、小苏打、果蔬清洗剂浸泡清洗。盐水、小苏打、果蔬清洗剂具有一定清洁杀菌和消除农药残留的作用，可将蔬菜水果放在3%的淡盐水中浸泡10分钟，也可用小苏打、果蔬清洗剂稀释后浸泡5-15分钟，再用流动的水冲洗干净。

热水浸泡。用热水浸泡也是比较安全可靠的方式之一。病毒不耐高温，加热到56摄氏度30分钟可有效杀灭新冠病毒。耐高温的食品使用开水或者70摄氏度以上的热水浸泡3分钟以上，再用流动的水清洗一遍，吃的时候会更安全。

削皮处理。对于可以削皮的水果，如苹果、梨、桃子等，尽量不要带皮食用，建议认真清洗处理后，将皮削掉再食用。

高温加热。蔬菜、水果经过高温加热烹饪、蒸煮，彻底煮熟煮透以后可以有效杀灭新冠病毒，放心吃。

（2）食品的存储放置

如果购买方便，建议蔬菜水果随买随吃。因为新鲜食品放置时间过长，会滋生大量细菌，吃了变质食品反倒对身体不好。如果采购不方便，所购蔬菜水果建议不要超过一周，放置在阴凉干燥通风处；如果需要在冰箱内存储，建议清洗干净、晾晒吹干后，单独包装放置，并注意与其他物品分隔开。