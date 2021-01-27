浙江省湖州市超2.6万家餐饮单位完成“厨房革命”平台入驻

工作衣帽是否穿戴洁净，指甲长短是否符合要求，室内外环境是否卫生整洁……在位于浙江省湖州市的湖州南太湖新区渔人码头的徐缘府餐饮店，每天开业的第一件事就是进行自我“体检”。因为无论是在切配间、冷菜间，还是烹饪间、备餐间，总有一个联通湖州“厨房革命”的高清摄像头，监控视频让消费者和监管者对后厨环境一目了然，倒逼商家从“被监管”对象变为治理主体。

像“徐缘府”这样入驻“厨房革命”平台的餐饮单位，目前在湖州市已经有26386家，入驻率达到95.24%。自2018年湖州市在全国率先全面启动“厨房革命”以来，全市以“标准引领、软硬并举、三安共治”为原则，全域实施“厨房革命”三年行动。特别是刚刚过去的2020年，全市力推“厨房革命”提质扩面工作，引入物联感应、AI智能抓拍等新技术，持续开展视频“阳光厨房”建设、网络餐饮“阳光厨房”视频接入、学校智能“阳光厨房”、农村家宴风险智控应用场景落地等各项工作。

统计数据显示，截至2020年底，“湖州厨房革命”App下载量53万余人次，视频直播查看855万余人次；视频“阳光厨房”接入省市场监管局实际完成3465家，完成率173.2%；网络餐饮视频“阳光厨房”接入省市场监管局1325家，完成率126.2%；农村家宴放心厨房开展场景应用170家，完成率119.3%；学校食堂开展场景应用205家，完成率102.5%。从“厨房重地不得入内”到“公开透明公众监督”，湖州市打造了食品安全治理现代化的“湖州模式”，让消费者吃得更放心。

“小厨房里有大民生，保障食品安全仅靠政府监管还不够，也要把顾客请进后厨，充分发挥公众监管力量。”湖州市市场监管局餐饮服务食品安全监督管理处处长吴燕燕介绍，通过启用“厨房革命”智慧监管系统，消费者可看到原料清洗、切配、烹饪到最后出餐的全流程，看得明白，吃得放心。

餐饮企业同样是“厨房革命”的受益者。2020年新冠肺炎疫情期间，湖州市市场监管局牵头利用“厨房革命”平台精准向全市入驻单位点对点推送餐饮环节防控信息、措施警示5万条次，推送餐饮疫情防控相关公告5期。同时，该局积极为餐饮企业搭建供销平台，协调139家食品生产企业、150家大中型餐饮单位打通与农贸市场、大型商超的食材供需渠道，共设立摊位39个，累计销售因疫情造成积压的各类食材4100余件。

“跨界混搭”的协作也在“厨房革命”中不断出现。2020年以来，湖州市市场监管局牵头通过发挥“厨房革命”平台优势，第一时间向各餐饮企业推送银行贷款优惠政策，为餐饮企业发放贷款金额1.853亿元。另一方面，利用金融办支持餐饮企业复工复产政策，全市30家大型以上餐饮企业免费获得保费价值10万元、总保额1050万元的专项保险；邮政储蓄银行湖州分行、建设银行湖州分行为餐饮单位授信20亿元贷款额度。在金融助力下，不少小餐饮企业解了燃眉之急。