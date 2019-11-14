海南推动“阳光餐饮+智慧监管”校园食堂安全监管模式全覆盖

打开手机App“阳光餐饮”，即可随时查看各个学校食堂后厨的卫生情况以及整个做菜备餐的流程，发现问题还可以即时保留证据方便投诉。全省“阳光餐饮+智慧监管”工作推进会日前在临高举行，来自全省各市县市场监督管理部门和教育部门的相关负责人，在临高实地感受了“阳光餐饮+智慧监管”的第三代校园食堂监管模式。海南省市场监督管理局和省教育厅要求年底前，“阳光餐饮+智慧监管”校园食堂监管模式要覆盖我省绝大部分学校。

在临高第二思源实验学校，海南日报记者看见，学校餐厅安装了两个大显示屏，即时显示后厨工作人员切菜、烹饪、备餐等环节。实际上只要学校进入了“阳光餐饮+智慧监管”系统，市场监管部门、家长及社会公众就可以足不出户用手机APP随时了解查看食堂的后厨情况。安装这套系统的成本并不高，只需学校食堂具备上网条件和安装必要的摄像头。

记者了解到，“阳光餐饮”的“阳光”体现在三个方面，一是厨房操作流程可以即时看到；二是有关餐饮信息全部公示，食堂经营的许可证、工作人员的健康证、米面粮油的来源情况等，也全部公示，并且还能看到老百姓的评价信息；三是实行“靶向监管”，家长或市民在查看食堂视频的过程中，如果发现工作人员没戴口罩、帽子，或地板有积水等等不规范的行为，可直接一键投诉，且系统会自动留存图像等证据。

“如果发现有老鼠跑过，系统会自动抓拍，可以杜绝学校食堂‘三防’措施落实不力的情况。”据临高县市场监督管理局有关负责人介绍，“阳光餐饮+智慧监管”管理模式，是由少数人监管多数人，变为多数人监管少数人，是用技术监管“做假”行为，让经营主体自律，实现阳光共治。

目前，临高已有10所学校食堂和两家社会餐饮单位在全省范围内率先进入阳光餐饮管理系统。临高县市场监督管理局局长麦延海表示，到年底前，临高127家校园食堂将全部实行“阳光餐饮+智慧监管”模式，并且将逐步在全县餐饮单位普及。

“临高能做到的事，其他市县没有理由做不到。”省市场监督管理局和省教育厅要求各市县学校食堂迅速推进“阳光餐饮+智慧监管”模式，实现校园食品安全社会共治。(记者张惠宁)