新冠重症患者抗病毒反应能力会受损

据英国《自然》杂志26日发表的一项免疫学报告，美国科学家团队最新研究首次显示，新冠肺炎重症患者具有会抑制有效抗病毒反应的抗体，使重症患者的免疫系统不能像轻症患者那样产生具有保护作用的细胞群。此外，该研究还找出了可以重新激活抗病毒反应的潜在治疗靶标。

为了从整体上理解新冠肺炎在病理上严重或轻度的区别及其原因，美国加州大学科学家马修·克鲁默尔及其同事进行了一项实验，分析了新冠肺炎轻症和重症病人（分别为11人和10人）在免疫反应上的差异。

研究显示，新冠肺炎轻症病人会通过一个叫作干扰素诱导基因表达的过程，产生保护性的免疫细胞。干扰素是身体面对感染时释放出的信号蛋白，可以触发免疫细胞对病毒的攻击，同时对病毒进入宿主细胞有直接的抑制作用。但在本研究中，这种干扰素诱导基因表达在重症病人的所有免疫细胞群中的水平都较低。

与此同时，研究团队还证明重症患者会产生一些抗体。与轻症病人相比，重症新冠肺炎患者会产生非常高的抗新冠病毒抗体滴度（用来衡量某种抗体识别特定抗原表位所需要的最低浓度，即最大稀释度），而病毒载量较低，其可以主动抑制通过干扰素信号通路产生免疫细胞。

值得一提的是，这一鉴定免疫反应抑制机制的实验，发现了一个信号通路，该通路负责抑制重症病人体内干扰素诱导的基因表达。研究团队认为，已知可以抑制特定信号通路的药物，加上新冠肺炎康复者的血清，可能代表了一种新的潜在免疫治疗方法，可保护病人不发展出重症症状。

研究团队表示，这些发现确定了新冠肺炎重症患者免疫疗法的目标，可帮助这些患者重新“加入”病毒防御中。不过目前，还需要进一步研究新冠肺炎的抗体反应，因为每位患者具体的抗体性质可能因人而异。（记者张梦然）