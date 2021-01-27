北京严格控制第三国人员中转入境

昨日下午，北京市第221场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，1月25日，大兴区天宫院街道融汇社区新增两例确诊病例，两人曾多次参加社区核酸检测，结果均为阴性，疾控部门提醒市民参加核酸检测时仍要做好个人防护。目前，大兴区正开展第二轮大规模核酸检测，截至昨日15时，已完成采样69.64万人份。本市外防输入措施更加严格，为严格控制第三国人员中转搭乘直航北京国际商业客运航班入境，昨日发布会通报，直航北京国际航班乘客应为通航国家的公民以及在该地的中国公民。此外，今日起，自香港直航入境北京的旅客须持7天内核酸检测阴性证明。

风险点位和人员排查一个不漏

当前北京疫情防控仍处于关键阶段，北京市委宣传部副部长徐和建在发布会上介绍，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组专题会议强调指出，要严格社会面防控，筛查管控和流调溯源两头紧抓不放，坚决切断病毒传播链。大兴区各项管控措施要严格到位，卫健、疾控等部门要加强现场指导，做好重点区域环境消杀和垃圾清运，要科学处置相关医疗垃圾。

要关心关爱坚守在抗疫一线的医务人员、检测人员、社区工作者、志愿者、街乡干部、公安干警等。做好医学观察人员服务保障，确保生活必需品及时送达，对反映的合理诉求要有一件办一件。疫情防控工作要更加精细化管理和人文关怀，包括制定实施面向集中隔离观察孕产妇、婴幼儿、行动不便病人等特殊群体以及家中饲养宠物的集中隔离观察人员的防控措施和服务保障，派驻专业人员进驻隔离点，做好医疗保障和动物防疫工作，体现首都防疫工作的力度与温度。

此外，还要加大筛查力度，风险点位和人员排查一个不漏，同步做好周边小区健康监测。对本地排查、外地协查的线索迅速落位核实，管控措施第一时间跟上。徐和建再次提醒，春节将至，要全力做好节日各项服务保障工作，提倡广大市民朋友在京过大年，非必要不出京，非必要不出境。

对直航北京国际航班乘客做出规定

为最大限度严防境外疫情输入，严格控制第三国人员中转搭乘直航北京国际商业客运航班入境，本市做出明确规定，直航北京国际航班乘客应为通航国家的公民以及在该地的中国公民，严格控制第三国人员在该地中转入境北京。对拟搭乘直航北京航班的乘客，相关驻外使领馆将严格复核申请人登机前旅居史，不符合要求的一律不予发放健康码国际版或健康状况声明书。航空公司在售票、值机等环节做好第三国人员在该地中转入境北京的提醒、劝阻，对中转人员不予值机和登机。所有乘客在登机前须填写《搭乘航班前往北京承诺书》，对于隐瞒旅居史和健康状况等信息的，将承担相关法律责任。“请广大乘客朋友提前查询了解首都防疫规定，支持理解配合各环节工作，共同携手筑牢首都安全屏障。”徐和建说。

此外，据徐和建介绍，自1月27日起，自香港直航入境北京的旅客,必须持有香港特区政府认可的医疗机构发出的7天内有效核酸检测阴性结果证明,入境进京后须严格遵守首都疫情防控政策规定。

大兴公布第二轮核酸检测采样点

发布会上，大兴区人民政府副区长韩新星就大兴区疫情防控情况进行了通报。他介绍，大兴区持续强化外环境检测及消杀工作。按照《物体表面新型冠状病毒样本采集技术规范》，对重点社区外环境及病例经过的重点区域、点位等进行环境检测，累计采样11221个环境标本。其中，阳性样本76件，主要以病例家内为主，其余为私家车、电梯按键、垃圾桶等点位。韩新星说，大兴区邀请疾控专家对消杀工作进行现场专业指导，制定《新型冠状病毒肺炎疫情消毒技术方案》，调拨专业力量重点对5个封控社区的公共区域如楼道、电梯、地下车库、小区内广场等进行“地毯式”消杀，同步做好集中观察点环境消杀。截至目前，已出动消杀人员640余人次，累计消杀面积236.48万平方米。

据韩新星通报，自昨日起，大兴区展开第二轮大规模核酸检测，采样点位已全部公布，居民们可根据需求合理选择合适时间、地点进行采样。样本将按照“一小时一送检”送往检测机构。目前，大兴区除设置310个固定采样点位外，在地铁口、大型商超等人员流量较大的地方，设置了流动采样点，进一步方便群众，提高采样覆盖面。截至昨天15时，已完成采样69.64万人份。

韩新星提醒市民，在采样前两小时尽量不进食；前30分钟不喝水、不吸烟、不嚼口香糖；排队时保持一米以上间距；临检时，减少吞咽，不做清嗓子动作；采样后，立即离开现场。老幼病残孕等特殊人员可通过绿色快捷通道进行采样。

文/本报记者 蒋若静 刘洋 武文娟

病例通报

两确诊病例曾多次参加核酸检测且均为阴性

在昨天的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，1月25日0时至24时，本市新增2例确诊病例，均住大兴区天宫院街道融汇社区，两人均曾多次参加社区核酸检测，结果均为阴性，1月24日出现咳嗽等症状，当日核酸结果为阳性，25日被确诊，临床分型均为普通型。患者已于当日转运至定点医院。疾控部门已对上述确诊病例开展流行病学调查，对其居住等场所进行消毒，按要求落实管控措施。

大兴区人民政府副区长韩新星表示，根据流行病学调查，25日确诊病例涉及区域和场所为：1月11日，融汇社区华联超市、果果鲜水果超市。1月12日，融汇社区华联超市。1月13日，天宫院凯德Mall商场地下二层永辉超市。

基于本市疫情，庞星火提醒，各单位要落实防控主体责任，建立健康监测制度，提高员工健康意识，不带病上班，在人多密集的办公场所要科学正确佩戴口罩，保持安全社交距离；保持办公场所空气流通，使用集中空调时确保室内新风量达到卫生标准要求，要定时开窗通风。市民朋友要理解、配合和支持医务人员、检测人员、社区工作者、公安干警、志愿者等一线疫情防控人员防控管理。

庞星火还提醒市民，参加社区（村）组织的核酸检测时，自觉按照社区（村）通知的时间前往，有序排队，做好防护，戴好口罩，保持安全距离，并注意防寒保暖。要注意个人卫生，做好健康监测，如出现发热、干咳等症状，及时佩戴口罩前往就近的发热门诊就医，并主动告知医务人员旅居史、接触史等情况，便于及时排查。

文/本报记者 刘洋 武文娟 蒋若静

防控指引

进口货品专门存放专人负责

在昨天的发布会上，庞星火发布进口非冷链货品的常态化疫情防控指引。

庞星火提到，要做好货品源头管控。进口货品入境时要按规定开展新冠病毒检测、监测，并做好集装箱和货物外包装的预防性消毒处理工作。所有进口货品在通关、存储、物流等环节应做好登记，并根据来源国家或地区疫情风险，做好物理分离。

同时，严格物流环节防控。进口货品入境后，要严格落实市商务局制定的进口货物转运防控指引，做到与其他货品无交叉，实施闭环管理，对进口货品的揽收、分拣、投递等，提倡自动化无接触式运行，加强相关物流人员的个人防护和运输工具的消毒。

此外，进口货品要专门存放专人负责。进口货品的承接单位建议设置进口货品专门存放区，由专人负责。各环节从业人员及环境要建立完善的应检尽检、健康监测制度；邮政快递业要严格按照国家邮政局相关规定开展经营活动。

另外，生产经营、商业等企业工作人员及个体消费者收到进口货品时，要戴好口罩、手套，对各层包装做好预防性消毒，处理完进口货品后及时规范洗手；包箱、包装盒消毒后应及时丢弃或销毁，尽量不带入室内，建议进口货品存放一段时间后再使用。保洁人员、环卫工人、废物回收人员、垃圾处理场人员等相关工作人员，在工作中如接触进口货品包装或废弃物，应加强个人防护，做好健康监测。相关工作人员在接触进口货品14天内如出现发热、干咳等新冠肺炎相关症状，应及时就医，并主动告知医生相关流行病学史。

文/本报记者 武文娟 蒋若静 刘洋