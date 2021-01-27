只有筑牢粮食安全这一国家安全根基，才能在世界百年未有之大变局中，有效防范抵御各类风险挑战，为确保国家大局稳定奠定坚实基础

科技创新是我国农业的根本出路，更是把握粮食安全主动权的关键支撑

解决好14亿人口的吃饭问题，始终是最根本的民生问题，是关系国家发展与安全大局的头等大事。在中央农村工作会议上，习近平总书记再次要求，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。这一明确要求，对于我们扎实做好新发展阶段“三农”工作具有重要指导意义。

立足新发展阶段，牢牢把住粮食安全主动权，首先是坚持以人民为中心的发展思想的具体实践。只有牢牢端稳中国饭碗，从根本上解决好吃饭这个最大的民生问题，人民群众才能过上有尊严的体面的幸福生活。其次，这是新发展阶段实现经济行稳致远、社会安定和谐的重要基础。只有牢牢守住粮食安全这个战略底线，才能保持改革发展稳定大局，确保全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。再次，这是应对复杂多变国际局势的基础支撑。只有筑牢粮食安全这一国家安全根基，才能在世界百年未有之大变局中，有效防范抵御各类风险挑战，为确保国家大局稳定奠定坚实基础。

进入新发展阶段，牢牢把住粮食安全主动权，就要不断筑牢粮食安全的根基底线，始终保持粮食安全的战略主动。这就要求，必须从统筹发展和安全大局出发，深刻认识把住粮食安全主动权的极端重要性和紧迫性，始终绷紧粮食安全这根弦，坚持扛稳国家粮食安全重任，为构建新发展格局提供更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障和支撑。

要抓牢粮食综合生产能力这个根本。坚持不懈深入落实藏粮于地、藏粮于技战略，持续稳定和提高粮食综合生产能力。全面压实耕地保护责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”；加大农业基础建设投入力度，深入推进旱涝保收、稳产高产的高标准农田建设，不断提高耕地质量。完善和创新农业支持保护政策机制与制度框架，更加有效地提高农民种粮务农积极性，压实地方重农抓粮的政治责任。扩大粮食储备规模，优化储备品种结构与区域布局，进一步加强和完善粮食宏观调控。

要抓住农业科技创新这个关键。科技创新是我国农业的根本出路，更是把握粮食安全主动权的关键支撑。要深入实施“科技兴农”战略，在农业种源、装备、设施与加工设备等关键环节和领域，以破解“卡脖子”技术为突破口，加快形成以市场为导向、企业为主体、产学研深度融合的农业创新体系，推进农业科技资源整合和产学研深度合作。

要抓实粮食高质量发展这个支撑。我国新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果的实践表明，粮食产业链越坚韧、供应链布局越完善，粮食稳市场保民生的基础就越牢固，抵御风险的能力就越强。必须加快推进粮食产业高质量发展，抓好“粮头食尾”“农头工尾”，促进从原粮到成品、产区到销区、田间到餐桌的粮食产业链、价值链和供应链融合发展，推动粮食产业转型升级，实现粮食安全和粮食高质高效相统一，全面提升粮食安全综合保障能力。

要统筹利用国际农业市场和资源，立足战略主动、安全可控，加强农业“走出去”战略顶层设计和系统谋划。加强全球农业投资贸易与市场风险监测，促进风险防控关口前移；加快培育全球性农业食品企业，鼓励企业深度融入全球农业生产、加工、物流、营销及贸易产业链、价值链与供应链；深度参与全球农业治理和全球粮食安全治理，充分发挥“一带一路”拓展农业国际合作、促进投资贸易建设的平台作用，抓紧构建安全、持续、稳定的全球农业食品供应网络。

（作者为国家粮食安全政策专家咨询委员会委员、同济大学经济与管理学院特聘教授）

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 07 版）