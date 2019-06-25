2019乡村振兴暨中国粮食安全战略高峰论坛在京举办
为加快建设粮食产业强国建设，积极推动藏粮于地、藏粮于技，落实好国家粮食安全战略，2019年6月23日，中国小康建设研究会在京举办了“2019乡村振兴暨中国粮食安全战略高峰论坛”。
2019乡村振兴暨中国粮食安全战略高峰论坛现场
本次论坛围绕实施乡村振兴，粮食安全的主题，从宏观和微观，理论与实践，国际与国内多角度，跨学科深入剖析粮食安全问题，交流保障国家粮食安全经验，各位嘉宾为落实好国家粮食安全战略建言献策。
论坛指出，目前全国耕地的数量在减少，耕地的质量、状况也不容乐观，所以从粮食的增产稳产造成了很大的挑战。其中，关于藏粮于地的问题，第一要确保耕地的总量稳定，保持农业生产生活能力不降低。第二，要努力提升耕地的质量，目前我国的土地总体水平不高。加大农田水利的基本建设，一方面要发展基准灌溉，另一方面要提升有序的灌溉面积。
同时，要积极引导龙头企业、相关的企业支持他们走出国门，充分利用国际市场、国际资源来满足我们农产品的需求，这对于缓解我们国内土地由于耕地的减少，土地的过度的垦殖种植，造成地力下降非常有益。
会议中，很多专家提到了要加快农业科技创新和应用，通过科技加大育种技术创新，特别要加快三大育种基地的现代化育种建设，尤其要搞好南繁基地建设，作为粮食安全重大的战略工程。同时要推进互联网、大数据、云计算，加现代农业，发展智慧农业，加快建设现代粮食储备体系和流通体系。
粮食供给是实施乡村振兴战略的首要任务，实施乡村振兴粮食安全是基础，中国小康建设研究会副会长兼秘书长李彬选表示，未来，我们要牢牢守住粮食安全的底线，确保国家粮食安全，加快加强粮食产业强国，全民推进乡村振兴战略顺利实施。
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