魏爱华：三大因素导致脱发人群年轻化

1月24日下午，由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会在京举行。北京同仁医院皮肤科主任医师魏爱华参加了本次闭门会。魏爱华指出，有三大方面的因素，导致脱发人群年轻化的趋势越来越明显。

“这三大致病因素主要包括：第一是遗传因素和雄激素的共同作用。第二是精神压力。第三是不健康的饮食习惯和生活方式。”魏爱华在会上说到。

北京同仁医院皮肤科主任医师 魏爱华

这三个方面对脱发都有哪些具体的影响？魏爱华指出，第一，雄激素和遗传因素的影响是脱发门诊最常见的脱发-雄激素性秃发的主要致病原因。雄激素性秃发，简称雄秃，即大家通常所说的“脂溢性脱发”，是一种发生于青春期及青春期后以毛发进行性减少为特征的脱发疾病。随着社会的进步、生活水平的提高，现在少男少女的青春期都明显提前，所以雄秃的发病呈现出年轻化、低龄化的趋势。

第二，精神压力的影响是导致脱发的最大的杀手之一。当代年轻人面临升学、就业、升职等竞争越来越激烈，熬夜、加班、焦虑成为常态。精神压力会导致免疫系统、神经系统，血液循环系统等都会受到影响，不仅会使原有脱发加重，例如加速雄秃的进展，还会诱发像斑秃，休止性脱发等脱发疾病。

第三，饮食、生活习惯的影响不容小觑。现代年轻人生活节奏快，饮食主要以快餐为主，高脂高糖、高热量、辛辣刺激性的食物是多数青年人的食谱，容易诱发脂溢性皮炎、毛囊炎等头皮问题，影响毛发生长。过度节食减肥会导致营养不良性脱发。年轻人爱美发，过度烫染吹等物理因素，会损伤发质，从而加重脱发。

在谈到植发安全和注意事项方面，魏爱华提醒广大消费者，一定要谨遵医嘱。特别对于雄秃的患者，植发并非一劳永逸，植发后还要继续药物治疗和科学养护，细心呵护毛发的健康生长。