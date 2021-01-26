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福建新增境外输入确诊病例1例

2021年01月26日13:50 来源：人民网-福建频道

　　人民网福州1月26日电 （吴舟）据福建省卫健委网站消息，2021年1月25日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例1例（无症状感染者转确诊），为印度尼西亚输入（福州市报告）；当日报告新增境外输入无症状感染者0例，解除隔离1例；当日报告新增本地确诊病例0例。

　　境外输入疫情方面，截至2021年1月25日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例240例，已治愈出院225例，目前住院15例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察32例。

　　本地疫情方面，截至2021年1月25日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

　　目前密切接触者已解除医学观察22524人，尚有445人正在接受医学观察。

(责编：许晓华、许心怡)


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