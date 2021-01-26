易俊林：免疫治疗进一步提高鼻咽癌患者治疗疗效

12月26日，由健康中国行动推进委员办公室宣传组指导，人民网·人民健康主办、中国健康促进基金会协办、百济神州战略支持的2020首届中国癌症防治年度大会暨“人民好医生·金山茶花计划”启动仪式在北京举行。

“鼻咽癌在中国高发，经过中国专家的几代努力，放射治疗技术的进步和综合治疗策略的优化，鼻咽癌总体治愈率已经达到80％以上，为世界鼻咽癌治疗做出了巨大贡献。在次基础上，如何进一步提高疗效，全面攻克鼻咽癌，是下一步需要解决的问题。”中国医学科学院肿瘤医院主任医师易俊林，在此次中国癌症防治大会上对我国鼻咽癌未来的发展方向进行了说明。

易俊林说道，对于鼻咽癌这样高治愈率的肿瘤，要达到攻克目标，需要从目前治疗治疗模式下，失败的人群入手，去探究失败原因。近几年免疫治疗的临床研究提供了很好的结果，在复发和转移的鼻咽癌中，与常规的化疗相比，免疫治疗和免疫治疗联合化疗的方法，疗效有了进一步的提高，在复发和转移病例的治疗中，免疫治疗单独或联合化疗成为一线推荐的疗法。

同时，他也指出，不能把免疫治疗应用于所有期别的鼻咽癌，就目前来看，现有综合治疗模式下，鼻咽癌治疗效果是非常好的，因此在推广免疫治疗时，要有针对性的选择，筛选病人，对其进行临床研究，结合临床期别和肿瘤内部免疫状态，选择合适的人群采取综合治疗手段，来提升高危病人的治愈效果。

易俊林说：“免疫疗法毋庸置疑是进步的，已经使毒副作用处在很低的水平，但仍然无法完全避免，因此进一步减小毒副作用是我们的一个追求方向。不仅仅是在鼻咽癌的治疗方面，在整个肿瘤领域这都是一个研究方向。”

“中国在鼻咽癌领域已然走在世界前列，相信在现有的研究成果之上，通过一代代的研究者，一线的实践者们的不懈努力，中国的抗癌战争必将从鼻咽癌的攻克彻底开启新篇章，成为世界癌症防治的领头羊。”易俊林表达了对于鼻咽癌防治的殷切期盼。