马军：规范诊疗体系 深耕癌症防治

为践行健康中国行动，助力癌症防控工作，12月26日，由健康中国行动推进委员办公室宣传组指导，人民网·人民健康主办、中国健康促进基金会协办、百济神州战略支持的2020首届中国癌症防治年度大会暨“人民好医生·金山茶花计划”启动仪式在北京举行。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军教授表示，“中国的血液肿瘤研究与欧美国家相比，只有60年非常短的历史。但是通过我们的不懈努力和奋斗，如今我国的血液肿瘤研究也进入到了飞速发展的阶段，与国际接轨，随着创新疗法与联合疗法的研发，血液癌症的治疗取得了非常显著的进展。但必须认识到我们仍然同许多欧美亚的发达国家存在一定的差距。因此，在这个特殊的时间点上癌症防治年度大会的召开是十分必要的，既能帮助我们总结历史的经验，又能够让我们对未来的工作有更合理的规划。”

马军表示，癌症防治的目标任重而道远。一方面，全国范围内的规范化诊疗待推进。三级以下的县医院普遍不具备专门的肿瘤科，缺乏规范化治疗体系，为许多乡镇居民的癌症治疗增加了困难。随着乡镇人口纷纷到城市求医，城市的医疗资源越来越紧缺，最后导致许多患者都错过了最佳的治疗时间。另一方面，我国的创新药研发需要突破，至今我国已开发出50余种创新药，在世界血液癌症领域遥遥领先于很多国家，但同部分发达国家相比，我们仍需加大在创新药研发领域的投入，加快新药研发速度，保证新药研发质量。

马军强调，免疫治疗是未来发展的一个大的方向，但探索其他药物，进行联合治疗也不可忽视。同时，他表示，癌症防治需要中国一代一代老、中、青医疗工作者、研究者前赴后继，“曾经以为的不可实现、不可攻克的医学难题，都会随着科技的发展、时代的进步，最终被解决，只要我们努力奋斗、不懈研究、创新，肿瘤一定会攻克。”马军这样勉励新一代青年医生。