助力肿瘤治疗新发展 石药硼替佐米上市发布会云端举行

7月24日，“万里挑一 即刻必达”石药硼替佐米上市发布会举行，多名专家通过线上连线的方式“云端”齐聚，共同就骨髓瘤、淋巴瘤的规范诊疗展开分享探讨。

“云端”发布会部分专家截图

哈尔滨血液病肿瘤研究所马军在致辞中表示，硼替佐米是多发性骨髓瘤治疗的基石药物，能够为广大患者带来获益。在多发性骨髓瘤治疗的药物选择方面，石药硼替佐米的上市，能造福更多患者。希望石药再接再厉，推陈出新，推动民族创新企业的发展。

哈尔滨血液病肿瘤研究所马军致辞

石药集团首席执行官张翠龙表示，石药集团恪守创新发展理念，将战略重心向高水平仿制不断迈进，未来将继续不忘初心，加强科研学术工作，以行业典范为目标严格标准。希望在社会各界的努力下，为更多的肿瘤患者提供更高效更精准的诊疗服务，推动中国肿瘤精准医疗的进步及行业健康持续发展。

石药集团首席执行官张翠龙致辞

首都医科大学陈文明就“硼替佐米治疗多发性骨髓瘤进展”为主题进行报告。浙江大学附属第一医院蔡真、苏州大学附属第一医院傅琤琤、上海长征医院傅卫军、山东大学齐鲁医院侯明、福建医科大学附属协和医院胡建达对“硼替佐米在骨髓瘤领域的治疗进展及未来应用地位“进行深入讨论。

中国医学科学院血液病医院邱录贵，上海交通大学附属仁济医院侯健对本次会议进行总结时表示，石药硼替佐米的上市，对石药集团、医生和患者来说都具有重要意义。肿瘤治疗任重道远，希望石药集团继续创新研发，砥砺前行，在血液肿瘤领域不断进行探索，助力中国恶性肿瘤治疗领域的新发展。