“刷酸”可祛痘 操作有讲究

青春痘、粉刺让原本靓丽的容貌出现瑕疵，“刷酸”祛痘日渐流行。“刷酸”虽然可以改善痤疮问题，但可能出现不良反应，操作不当还会损伤皮肤，高浓度“刷酸”需要在医疗机构进行。

果酸和水杨酸可治疗痤疮

“刷酸”祛痘常用的“酸”为果酸和水杨酸。

果酸的化学结构为α-羟酸，是从水果、酸乳酪中提取的α-羟基羧酸，因为主要来源于水果，所以被称为“果酸”。果酸的相对分子量从小到大依次为乙醇酸、乳酸、苹果酸、酒石酸、枸橼酸等。果酸的水溶性和渗透力较强，其中相对分子量小的乙醇酸皮肤渗透性最强，适合做化学剥脱制剂。

水杨酸的化学结构为β-羟酸，可从柳树皮、冬青叶中提取，因此又被称为柳酸或杨桃酸、植物酸。水杨酸具有脂溶性。

痤疮的形成过程中存在毛囊皮脂腺导管异常角化问题，果酸、水杨酸可以使表皮层角质形成细胞间的连接变松散，加快角质层细胞脱落，松解堆积在皮脂腺开口处的角质形成细胞，纠正毛囊上皮角化异常，使皮脂腺分泌物排泄通畅，抑制痤疮的形成。

“刷酸”祛痘的安全性、有效性与“酸”的种类、浓度、在皮肤上停留的时间有关。酸的浓度越高，对痤疮的改善作用越强；相同浓度的酸，在皮肤上停留时间越长，透皮吸收作用越强。简单来说，酸的浓度越高，在皮肤上停留时间越长，对痤疮的改善作用越强，但出现不良反应的可能性也越大，因此要合理“刷酸”。

我国对化妆品中添加“酸”的浓度有严格的限制要求。其中，α-羟基酸的浓度不能大于6%，产品标签上应标明“与防晒化妆品同时使用”；水杨酸的浓度不能大于2.0%，产品标签上应标明“含水杨酸，三岁以下儿童勿用”。

高浓度“刷酸”需到医疗机构

皮肤有健康问题时不能“刷酸”。包括拟“刷酸”部位有未愈合的创面；有接触性皮炎、湿疹等过敏性皮肤病或皮肤敏感状态；局部有活动性单纯疱疹、脓疱疮等感染性疾病；日晒伤、光防护不够等。

化妆品中“酸”的浓度较低，对痤疮的治疗作用有限。如果痤疮严重，需要到医疗机构就诊。

在医疗机构，“刷酸”是常见的一种治疗痤疮的方法，使用的“酸”通常浓度较高。其中，果酸常用浓度为20%、35%、50%和70%；水杨酸常用浓度为20%~30%。“刷酸”祛痘时，酸在面部的停留时间很短，一般为3~5分钟。“刷酸”时，医务人员会密切观察患者皮肤反应。“酸”停留期间，皮肤出现微红、痒、痛、灼热等为正常反应；如果出现明显潮红、疼痛甚至水疱等，则需马上停止治疗。此外，“刷酸”前，要保护好眼、口、鼻，可取少量凡士林乳膏或红霉素软膏涂于眼周、唇角及鼻翼侧皮肤，避免酸的过度刺激。

“刷酸”后的皮肤护理也很重要。“刷酸”后要立刻为皮肤降温。彻底清洗面部后，可用生理盐水冷喷15~20分钟，或用冷藏后的医用敷贴料外敷20~30分钟，也可用外用医用冰袋间断冰敷30~40分钟。“刷酸”后一周内应避免热水烫洗、泡温泉、蒸桑拿等。同时，“刷酸”后要做好皮肤保湿和防晒，采用遮挡性方式防晒，包括打遮阳伞、戴帽子、戴口罩等，可以使用广谱防晒产品。此外，如果有结痂，不要强行剥除痂皮或搔抓，也不可使用酸类或去角质产品。

“刷酸”可能出现不良反应。“刷酸”过程中，酸刷过的皮肤可能出现暂时性红斑、肿胀、刺痛、灼热等不适。“刷酸”后1~2天，局部可能轻度发红、瘙痒、疼痛；3~7天可能出现脱屑、结痂现象。

“刷酸”虽然可以治疗痤疮，但高浓度的“刷酸”需要专业、严格的操作，“刷酸”过程中也存在发生不良反应的风险，因此，高浓度的“刷酸”需要在专业医疗机构进行。

（作者单位：空军特色医学中心）