中医保胎，“生得出”还得“生得好”

从怀孕到生娃，十月怀胎对每个准妈妈来说都是一段美好的经历，但也有不少准妈妈会在怀孕初期经历腰酸、腹痛、阴道出血等情况。如果孕早期出现先兆流产迹象，到底要不要保胎？其实，我国自古就有关于保胎的相关记载，且诸多事实证明中医保胎不仅能让准妈妈们顺利生产，而且对于优生有很大帮助。

十年求子，怀孕不易保胎更难

安徽的刘女士今年38岁，提到自己的“生娃经历”，她的眼圈微微泛红：“我从28岁到38岁，十年了才有了自己的宝宝，太不容易了。”28岁那年，刘女士婚后开始备孕，但尝试了1年多一直没能自然受孕。来到医院检查后，医生告知她体内的“小房子”生病了：宫腔粘连、双侧输卵管堵塞、排卵功能障碍。于是从那时起她便踏上了漫漫求子之路。为了怀孕，刘女士先后试过多次促排卵、人工授精、试管婴儿等助孕治疗，好不容易在2020年1月第三次试管婴儿治疗后成功受孕。

本以为怀孕了就万事大吉了，却不想孕后不久就出现阴道出血的情况。刘女士紧急入院治疗，因为出血量较大、病情较为严重，当地医院为其进行了多种治疗方法，如肌肉注射黄体酮、腹部注射低分子肝素钠、静脉注射免疫球蛋白、口服优甲乐和赛能、黄体酮片、阿司匹林等相关药物……情况严重时，刘女士同时用了二十余种药物保胎，但病情仍不稳定。

偶然间，家里人听说“先兆流产”是江苏省中医院生殖医学科的优势病种，便抱着试试看的想法带刘女士前来就诊。令人惊喜是，经过中西医结合的保胎治疗，刘女士的胎儿趋于稳定，顺利度过孕早期最关键的3个月后出院，并于去年10月份成功诞下一个健康的男宝宝。

中医保胎一样遵循“优胜劣汰”

生活中很多人对于保胎持否定态度，认为保胎需要吃药打针，会影响胎儿发育，甚至会导致生下畸形儿。其实，大量的历史资料、临床验证表明，保胎是祖国医学的优势所在。此外，生殖医学科科主任殷燕云介绍说，在治疗上中医同西医一样遵循“优胜劣汰”的自然法则，中医保胎是将有发展潜能的“种子”保下来、改善“种子”生长环境，本身有问题的“种子”是不可能被勉强保下来的。

“我们在临床中经常会遇到类似刘女士这样的患者，她们大多怀孕不易，即使怀孕后又会出现先兆流产的情况，但经过系统治疗，很多患者都能顺利生下宝宝。”殷主任介绍说，这类准妈妈们，一定要尽早进行治疗、干预。

江苏省中医院生殖医学科在国医大师、著名中医妇科学家夏桂成教授的指导下，临床中一直以“优生”为指导患者生育的第一法则，倡导“不仅要让患者‘生得出’，而且还要‘生得好’。”殷主任提醒广大准妈妈们，孕早期是胎儿发育的关键，如有腰酸、腹痛、阴道出血等情况一定要尽快到医院就诊。此外，如需保胎治疗，除了要遵从医嘱外，在平日的生活中要做到：1、注意休息：避免中高强度的运动及过多劳心劳神的工作、家务等；2、均衡营养：此时饮食可遵从少食多餐法则，既要保证营养又不可暴饮暴食、毫无节制；3、良好心态：孕妈的精神状态直接关系到保胎的成功率，因而在保胎期间一定要有稳定的心态。（通讯员 颜英杰 记者 杨彦）