1月25日河北省新增5例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例 均为石家庄市报告 行动轨迹公布

2021年1月25日0—24时，河北省新增5例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例（2例为无症状感染者转为确诊病例），均为石家庄市报告。无新增死亡病例，无新增疑似病例，新增治愈出院33例。

1月25日0—24时，河北省新增2例本地无症状感染者，均为石家庄市报告。13例无症状感染者解除隔离医学观察。

截至1月25日24时，河北省现有本地确诊病例777例（危重型12例、重型28例、普通型595例、轻型142例）、境外输入确诊病例1例（普通型）。累计治愈出院病例514例（含境外输入35例），累计死亡病例7例，累计报告本地确诊病例1263例、境外输入病例36例。尚在医学观察本地无症状感染者80例。

石家庄市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月25日0-24时，石家庄市新增新冠肺炎确诊病例5例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：男，22岁，现住长安区普和小区北院附近平房宿舍。2021年1月7日至10日在宿舍无外出；1月11日至18日每天骑电动车至市内某单位工作，期间11日、13日、15日、17日4次核酸检测均为阴性；1月19日至21日在宿舍无外出，期间19日核酸检测呈阴性；1月21日转运至长安区指定隔离点进行集中隔离医学观察，当日核酸检测呈阴性；1月24日核酸检测呈阳性；1月25日由120负压救护车转运至河北省胸科医院，当日诊断为确诊病例。

确诊病例2：男，19岁，现住长安区普和小区北院附近平房宿舍。2021年1月7日至10日在宿舍无外出；1月11日至17日每日步行至市区某单位工作，期间12日、14日、16日3次核酸检测均为阴性；1月18日至20日在宿舍无外出，期间18日、20日2次核酸检测均为阴性；1月21日转运至长安区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月21日、22日2次核酸检测均为阴性；1月24日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月25日诊断为确诊病例。

确诊病例3：女，38岁，藁城区增村镇中姚村人，为1月14日第79号确诊病例的妻子。2021年1月3日至12日居家无外出，期间4日、6日、8日、10日4次核酸检测均为阴性；1月13日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间5次核酸检测均为阴性；1月24日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月25日诊断为确诊病例。

确诊病例4：女，37岁，正定县新城铺镇北辛庄村人，现租住正定县恒乐巷，为1月6日第24号确诊病例的女儿。2020年12月22日至2021年1月2日在租住处无外出；1月2日下午自驾车到藁城区增村镇南桥寨村看望母亲，18时自驾车至正定县新城铺镇北辛庄村；1月3日早自驾车返回租住处后无外出；1月4日在租住处无外出；1月5日下午自驾车至新城铺镇北辛庄村进行核酸检测；1月6日转运至正定县指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月7日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至河北省胸科医院，诊断为无症状感染者；1月25日诊断为确诊病例。

确诊病例5：女，59岁，藁城区增村镇小果庄村人。2020年12月18日至2021年1月2日每天到本村枕套厂上班；1月3日核酸检测呈阳性；1月4日由120负压救护车转运至石家庄市第五医院，当日诊断为无症状感染者；1月8日由120负压救护车转送至河北省胸科医院；1月25日诊断为确诊病例。