居民医疗卫生服务可及性提高

近日发布的《全国第六次卫生服务统计调查报告》显示，与第五次调查比较，我国医疗卫生服务可及性提高，居民基本医疗保障覆盖率和保障水平进一步提升，住院费用增幅趋缓。

农村居民县域内就诊比例超90%，基本医保覆盖率提高

2018年9月，国家卫生健康委启动开展了第六次全国卫生服务调查，调查覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的156个县（市、区），共94076户居民。

《报告》指出，总体看，随着医疗保障水平稳步提高以及卫生服务体系建设不断推进，居民医疗服务需求持续得到释放，分级诊疗制度实施效果显现。2018年，87.1%的居民在县域内医疗机构就诊，农村居民在县域内医疗机构就诊的比例超90%。看病就医问题基本上能在县域内得到解决。

《报告》显示，城乡卫生服务可及性进一步改善，尤其是西部地区、农村地区等欠发达地区改善明显。一方面，城乡因经济困难需住院而未住院的比例从1998年的18.3%和24.5%下降到2018年的9.0%和10.2%。另一方面，2018年有89.9%的家庭15分钟以内能够到达最近医疗点；特别是西部农村地区，15分钟内到达最近医疗点的家庭比例从2013年的69.1%提高到2018年的82.6%；不过，调查的西部农村地区有3.2%的家庭需要30分钟以上到达最近医疗点。

另外，居民住院平均等候时间约为1.5天，农村地区住院平均等候时间为1.3天。从需求侧反馈看，居民常见病多发病的就诊住院不难。

在医保覆盖率和利用率方面，《报告》显示，调查地区基本医疗保险覆盖率达96.8%，比2013年提高了1.7个百分点，城市和农村居民基本医保参保率分别为96.1%和97.6%。自2003年之后，随着医保覆盖面的逐渐扩大和社会医疗保障水平的逐步提高，住院费用报销水平逐年提升，到2018年已达55.4%。

《报告》提出，医疗费用增长速度趋缓，费用增幅得到一定程度的控制。2018年调查居民次均住院费用为10023元，增长幅度远低于同期GDP和城乡居民收入的增幅。按可比价计算，2013年~2018年住院费用年均增长1.4%，明显低于2008年~2013年8.2%的增长速度。

患者就医体验改善，重点人群健康管理改善

城乡居民对门诊服务的总体满意度为80.0%，比2013年提高了3.5个百分点，患者就医体验改善。其中，对就诊费用、医护人员态度和就诊机构环境方面，分别较2013年提高了5.8个、5.2个和3.3个百分点。对住院服务的总体满意率为75.0%，比2013年提高了7.8个百分点；对住院费用、医护人员态度方面，分别较2013年提高了5.6个、3.6个百分点。

《报告》显示，城乡基本公共卫生服务得到落实，重点人群健康管理改善。比如，免疫规划及儿童青少年健康服务进一步提高。5岁以下儿童预防接种建卡率稳定在99%以上。孕产妇健康管理与服务水平持续提升，产前检查率为99.2%，住院分娩率为98.6%，比2013年均有所提高。

再比如，老年人基本公共卫生服务利用率较高。65岁及以上老人做过健康检查的比例达66.2%，60岁及以上高血压、糖尿病患者12个月内接受过随访的比例分别为76.1%、72.6%。同时，城乡居民健康行为向好的方面转变。参加体育锻炼人群比例呈上升趋势，15岁及以上人口经常主动参加体育锻炼的人口比例为49.9%，与2013年相比增加22.1个百分点。

《报告》对今后卫生健康事业发展所面临的形势也给出了提示。比如，人口老龄化和慢性疾病不断增加，将给卫生健康服务体系带来前所未有的挑战。同时，分级诊疗制度建设任重而道远，医疗卫生费用的合理控制依然面临挑战。另外，《报告》特别指出，全国卫生服务调查作为一项紧贴现实的工作，下一步也要更加关注公共卫生服务资源均衡布局。

据了解，全国卫生服务调查是全国卫生健康统计调查制度的重要组成部分，自1993年开始，每5年在全国范围内开展一次。