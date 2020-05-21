傅卫：推进医共体改革 构建县域医疗卫生服务体系

人民网北京5月21日电 20日，人民网·人民健康主办的“后疫情时代 县域医共体建设的思考”研讨会在北京举办，国家卫生健康委卫生发展研究中心主任傅卫出席会议。傅卫提出，要推进医共体改革，实现医防结合，构建“平战结合”的县域医疗卫生服务体系。

傅卫表示，推进县域医共体是基层医疗服务体系改革的重要内容，有利于促进优质资源下沉，提升基层的医疗服务能力。“紧密型医共体的优势体现在资源整合、服务协同和完善管理三方面，通过这样的组织构架能更好实现在县域内促进健康的目标。”

在此次新冠疫情防控中，县域医共体就发挥了重要的作用。傅卫举例谈到，县域内创新治理结构，统筹医疗服务的作用得到了充分显现。“比如说山西万荣县、河南的郸城县等，依托医共体下设医疗救治组、护理救治、院感防控、院前急救、流行病调查、药械保障等，来推动疫情防控工作的开展，发挥医共体资源整合的作用，保障一线医务人员的需求。”

在傅卫看来，全面加强县医院建设是后疫情时代的重点和关键。“我们县域医疗卫生信息整合还有待深化，在这次疫情防控中，互联网和信息化发挥了很好的作用，也给我们很强的启示。因此下一步要充分利用好互联网的优势，把线上和线下服务工作更好的结合起来，探索整合高效的服务模式。”傅卫说道。

针对后疫情下县域医共体建设的推进，傅卫提出了强化医共体公共卫生服务体系、提升医共体公共卫生服务水平、提升县医院专科能力与弹性、加强乡镇卫生院发热门诊建设、整合县域医疗卫生信息系统与统筹协调，强化监管这六点建议。

“疫情防控是一次持久战，从长远来说，常态化的疫情防控需要我们长期关注。”傅卫表示，尽管每次突发公共卫生事件的诱因不尽相同，但作为长期的构架来说，优质高效的基层卫生服务体系能力是将病例诊治和疫情防控有效衔接的一个重要节点。

最后，傅卫强调，要积极推动医共体成为区域的健康共同体，强化大健康的理念，不断健全完善县域医共体的目标内涵和政策体系，最终实现医防融合、平战结合、中西医结合，让医共体真正发展成为县域内的健康共同体，实现大健康、大卫生。