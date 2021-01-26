浙江海盐积极推动智慧餐饮监管

近日从浙江省海盐县市场监管局获悉，为进一步创新食品安全监管方式，推动餐饮服务单位食品安全信息公开和食品加工操作过程可视化，该局积极推进智能阳光厨房和网上阳光厨房建设。

该局出台《海盐县“诚信餐饮·文明海盐”活动实施方案》，要求网络餐饮服务第三方平台负责对有意愿建设阳光厨房的商户进行摸排；银行机构落实“诚信餐饮·文明海盐”金融服务；技术公司落实安装联网工作；市场监管部门加强监督，择优推荐。在此基础上，该局联合海盐建设银行、邮储海盐银行、浙江易尤特检测科技有限公司对接民办幼儿园、网络餐饮服务第三方平台以及入网餐饮服务提供者，开展智能阳光厨房、网上阳光厨房第三方金融服务工作。

截至2020年底，海盐县共完成民办12家学校智能阳光厨房建设，35家入网餐饮服务单位网上阳光厨房建设。执法人员多次通过监管平台，实现对学校食堂各环节的在线巡查，通过AI智能抓拍和物联感应设备对从业人员违规及设备异常情况作出识别和预警，及时发现问题落实整改。同时，通过微信公众号宣传网上阳光厨房进程，告知消费者可通过美团、饿了么平台查看入网经营者后厨卫生，提高经营者食品安全意识。（李艳学 张律 记者 曹吉根）