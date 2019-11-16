华宇新一代智慧药监产品精彩亮相智慧监管创新大会
2019年11月13-14日，第二届国际智慧健康产业发展博览会·2019智慧监管创新大会(下称“智慧监管创新大会”)在北京举办。北京华宇软件股份有限公司(下称“华宇”)新一代智慧药监解决方案最新成果首次在大会亮相，同时，华宇受邀参加会议论坛演讲。
药品安全关系国计民生，药品安全监管既是行政管理，也是专业化的技术管理。保障药品安全有效，保障每个家庭及时用上新药、好药、便宜药，是群众最关心、最直接、最现实的民生问题。
此次参展的新一代智慧药监解决方案，是华宇以提升药品监管智慧化、科技化为目标，围绕药品、医疗器械和化妆品监管的重点和难点，基于共享、共治、共赢的思路，融合新技术与监管业务，形成的以知识驱动应用创新，以监管优化产业升级的全业态、全领域、全对象的智慧化解决方案。
在此次大会中，华宇市场监管行业总监魏丽丽在国家药品监督管理局信息中心举办的“药品智慧监管创新”研讨会并发表主题演讲，会上，华宇市场监管行业总监魏丽丽表示：华宇借助大数据技术依托药监领域近十年的行业积累，具备了涵盖业务处理、数据分析、智慧场景、产品追溯、风险防控等智慧药品监管解决方案及产品体系，同时融合大数据与药监业务场景，构建药品监管知识库，实现数据向知识的转化，并实现大数据分析查的到、看得到、用得到，监管人员对大数据分析成果随时、随地、随需所用。截至目前，华宇新一代智慧药监解决方案已先后为国家药监局以及宁夏、上海市、大连市、天津市、北京市等药监局提供药品监管提供智库性服务。同时，大会颁发了国家药监局2019年度药品智慧监管典型案例评选结果，经多轮评审，华宇承建的宁夏药品智慧监管平台、大连市医药信息共享及智慧监管项目被列为“2019年智慧监管典型案例”(全国共入选16个)。
专业的监管需要知识积累和业务创新。华宇深耕行业近20年，其中市场监管行业是华宇的核心业务领域之一，多年来已为包括国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局以及北京、上海、天津、宁夏、河北、深圳、大连等数百个市场监管和药品监管部门及联想佳沃、三元乳业等多家企业提供着全方位的信息化服务。未来，华宇将继续深耕市场监管信息化服务，助力客户共建智慧美好社会。
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