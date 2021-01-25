专家提醒：冬季谨防慢阻肺急性加重，坚持治疗是关键

在一次次寒潮的推波助力下，这个冬天成为“本世纪以来最冷的冬天”。广州市第一人民医院呼吸与危重症医学科主任赵子文介绍：“冬季是慢阻肺疾病患者最难熬的季节，许多患者会出现病情加重，近段时间因为慢阻肺急性加重而入院就诊的患者明显增加。”赵子文提醒：“慢阻肺患者不能掉以轻心，一定要重视并坚持平常的维持治疗，这对改善患者呼吸困难，降低急性加重的风险至关重要”。

“慢阻肺往往被普通老百姓了解为慢性支气管炎或者是肺气肿，其实慢性支气管炎是最常见的慢性呼吸道疾病，诸如肺气肿等慢性呼吸道病发展到有气流受限的程度时就叫慢性阻塞性肺病，其关键症状就是反复的咳嗽、气喘、咳痰，严重的时候就需要住院治疗。”赵子文解释道。

“我们经常问病人一年住多少次院？有个病人说，我今年住九次了，每个月住一次，基本上没什么生活质量。这就是不规范治疗的后果：反复住院，我们统计过，住一次院肺功能就下降一次，住两次院就下降两次，一年住三次院以上的肺功能比一年住一次的减损超过50%。如果不用住院，肺功能减损率是慢慢往下走的正常过程。”赵子文说。

在冬季，慢阻肺患者如不坚持规范治疗，往往会因为一次普通感冒，便会引发急性加重，造成对肺功能不可逆的损伤、心血管疾病风险增加、住院风险和治疗费用增加等，更严重的是，急性加重还会大大增加死亡风险。

而应该如何判定急性加重，赵子文提醒慢阻肺患者出现以下几点时就要提高警惕：“第一，当咳嗽、咳痰增多两种症状出现任何一条时，都在提示慢阻肺急性加重；第二，呼吸困难加重，原来走路、上斜坡都没有问题，而现在不可以，或者平时走路还好，而现在坐着都觉得胸闷，这也是在提醒有急性加重风险。这个时候患者最好去医院，由医生判定应该住院还是加药。”

赵子文说：“减少急性加重，患者一定要重视平时的维持治疗，不但可以改善症状，还可以改善肺功能和生活质量，最关键的是通过维持治疗减少急性加重后，很多病人不用住院了，这就是最大的收获。”

药物治疗可以缓解慢阻肺症状，减少急性加重的频率和程度，改善患者健康状况和运动耐力。“通过规范的维持治疗，以往一年住三次院的病人基本上没有了。很多以前住一次、没住过院的，可以达到五年、甚至十年不住院的效果，患者也不必再惧怕冬天，充分说明了慢阻肺的维持治疗是非常关键的。”赵子文表示。

最后在慢阻肺患者如何平安过冬的问题上赵子文给出四点建议：“第一，抽烟的患者必须马上戒烟，越早戒烟，效果越好；第二是规范用药，肺功能损伤达到中度以上的患者要规范应用吸入药物，可以很好地改善肺功能、改善症状，最关键的是可以减少急性加重住院的次数；第三，要注意御寒，因为慢阻肺的病人在天气很冷的时候会出现气道痉挛、呼吸困难等症状，如果感冒，又会引起慢阻肺的急性加重；第四，改善生活环境，做到家中通风，戴好口罩，尽量不到人员聚集的地方。”