北京今日出院17例 卫健委提醒市民科学正确佩戴口罩

人民网北京7月21日电（董兆瑞） 7月21日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第158场新闻发布会。北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊介绍，7月21日0时至15时，北京市报告出院病例17例，无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增密切接触者。

6月11日至7月21日15时，累计报告确诊病例335例，已出院248例，占74%，现有在院87例，无危重病例、重症病例，无疑似病例，尚在观察的无症状感染者9人。

北京市已连续15天无新增报告确诊病例，目前所有街乡均为低风险地区。

高小俊表示，7月20日北京市突发公共卫生事件应急响应级别由二级调至三级，虽然当前防控形势持续趋稳向好，但大考还未到交卷时，需要我们继续落实“三防”“四早”“九严格”要求，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，认真落实四方责任，抓实抓细各项防控措施。特别是作为个人，我们每个人都要做好自身防护，把疫情期间形成的好习惯、好做法融入个人日常工作生活中，履行好个人防控责任。勤洗手、戴口罩、常通风、少聚集是行之有效的防控措施，也越来越成为大家良好的生活习惯。当前天气炎热，有的市民朋友不戴口罩或者没有科学佩戴口罩，在此，提醒市民朋友在当前形势下，不但要适时佩戴口罩，还要科学佩戴口罩。

一是科学佩戴口罩。要随身携带口罩，从事医疗卫生、公共服务等高风险暴露人员；前往医院就诊、住院人员、陪护探视人员；有发热或患呼吸道感染疾病的患者、接触其他人员以及外出时；与他人1米内近距离接触、在人员密集、封闭拥挤场所或乘坐公共交通工具等情况下必须佩戴口罩。

二是正确佩戴口罩。佩戴口罩前应洗手保持手卫生，分清口罩的正、反面，保持深色面朝外，金属条鼻夹在上，口罩要覆盖口、鼻、下颌，鼻梁金属条要紧贴鼻梁，使口罩与面部紧密贴合，关键是全部遮盖口鼻处。不要为了说话、饮食方便，将口罩拉至下颌、脖颈等位置，也不要将口罩挂在手臂上，使口罩内层受到污染，失去防护效果；如果必须摘口罩，可直接摘下整个口罩，对折后妥善保存，需要时及时佩戴。

三是更换处理口罩。口罩在弄湿或弄脏后应及时更换。口罩废弃后不要随地乱扔，应投放到垃圾收集处。对于可重复使用的口罩请按使用说明进行处置。