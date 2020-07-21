热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京今日出院17例 卫健委提醒市民科学正确佩戴口罩

2020年07月21日16:42 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月21日电（董兆瑞） 7月21日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第158场新闻发布会。北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊介绍，7月21日0时至15时，北京市报告出院病例17例，无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增密切接触者。

　　6月11日至7月21日15时，累计报告确诊病例335例，已出院248例，占74%，现有在院87例，无危重病例、重症病例，无疑似病例，尚在观察的无症状感染者9人。

　　北京市已连续15天无新增报告确诊病例，目前所有街乡均为低风险地区。

　　高小俊表示，7月20日北京市突发公共卫生事件应急响应级别由二级调至三级，虽然当前防控形势持续趋稳向好，但大考还未到交卷时，需要我们继续落实“三防”“四早”“九严格”要求，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，认真落实四方责任，抓实抓细各项防控措施。特别是作为个人，我们每个人都要做好自身防护，把疫情期间形成的好习惯、好做法融入个人日常工作生活中，履行好个人防控责任。勤洗手、戴口罩、常通风、少聚集是行之有效的防控措施，也越来越成为大家良好的生活习惯。当前天气炎热，有的市民朋友不戴口罩或者没有科学佩戴口罩，在此，提醒市民朋友在当前形势下，不但要适时佩戴口罩，还要科学佩戴口罩。

　　一是科学佩戴口罩。要随身携带口罩，从事医疗卫生、公共服务等高风险暴露人员；前往医院就诊、住院人员、陪护探视人员；有发热或患呼吸道感染疾病的患者、接触其他人员以及外出时；与他人1米内近距离接触、在人员密集、封闭拥挤场所或乘坐公共交通工具等情况下必须佩戴口罩。

　　二是正确佩戴口罩。佩戴口罩前应洗手保持手卫生，分清口罩的正、反面，保持深色面朝外，金属条鼻夹在上，口罩要覆盖口、鼻、下颌，鼻梁金属条要紧贴鼻梁，使口罩与面部紧密贴合，关键是全部遮盖口鼻处。不要为了说话、饮食方便，将口罩拉至下颌、脖颈等位置，也不要将口罩挂在手臂上，使口罩内层受到污染，失去防护效果；如果必须摘口罩，可直接摘下整个口罩，对折后妥善保存，需要时及时佩戴。

　　三是更换处理口罩。口罩在弄湿或弄脏后应及时更换。口罩废弃后不要随地乱扔，应投放到垃圾收集处。对于可重复使用的口罩请按使用说明进行处置。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn