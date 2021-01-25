青少年社交障碍受哪些家庭因素影响？

哈佛大学一项持续了76年的心理学研究发现，在人生赢家必须拥有的10项全能中，4项与社会支持有关，4项与身体健康有关，2项和收入有关。卡耐基成功公式也提出了：成功=15%的专业技术+85%的人际关系。可以看到，人际关系在青少年的成长中占据了越来越重要的地位。

然而，由于一些家庭因素的影响，部分青少年会出现回避交往、缺少朋友、攻击性强、情绪调节能力差等社交问题。

哪些家庭因素导致孩子出现社交问题

研究发现，家庭暴力、父母离异、家庭冲突这三种因素可能对青少年人际交往发展产生不力的影响。

家庭暴力

经历过家庭暴力的孩子，更容易表现出性格内向、不愿与他人沟通、回避交往等行为。澳大利亚一项针对21000名受访者的调查发现，2897名（13.80%）小时候经历过家庭冲突和攻击的孩子，长大后更容易出现心理问题和身体问题，比他人有更少的社交圈。

家庭中的冲突和攻击，包括言语暴力、冷暴力、肢体暴力等，给孩子带来的伤害是巨大的。孩子受到这种生活中的对待后，其积极社交技能会减少，容易受到排斥和欺负，他们往往难以信任他人，在生活中也很难对他人交付信任，从而导致难以拥有稳定的人际关系。

父母长期的消极对待，使孩子无法感受到来自家庭的陪伴和温暖，其看待事物的角度也会变得消极，而且，容易出现行为偏差如说谎、社交能力差和情绪调节能力差等问题。

父母离异

父母离异有可能会导致青少年冷漠的性格，难以和其他人建立信任，难以与身边的朋友进行积极的互动。

有研究表明，离异会带给孩子长期的行为、认知和情感多个方面的改变，这会导致孩子不信任其他人，存在人际关系问题、难以与他人形成亲密的关系。

同样地，家庭环境不和谐和缺乏家庭成员之间和谐友爱的互动，一方面会导致孩子习得这种相处模式，在与同龄人社交时，也表现出冷漠和不主动、不热情的态度；另一方面，在这种环境下成长的孩子，更容易从负面考虑同伴的一句话、一个表情或一个动作，这种态度不利于建立良好的人际关系。

家庭冲突

如果家庭氛围中充满攻击性和冲突，孩子的冲突管理能力会比较差，更容易与他人产生矛盾。研究表明，父母与孩子的冲突过多，二者之间的亲密关系过低，缺少对孩子的社会支持和肯定性互动，容易导致孩子与同龄人产生不良的同伴关系和更多的适应性问题。同时，家庭冲突过多，很可能给孩子的心理造成巨大压力，导致多种心理问题，如焦虑、抑郁、暴躁、多疑、缺乏自信等，对孩子的生理健康发展也带来影响，如厌食、挑食、缺乏维生素等。

来自缺少支持或存在冲突家庭的孩子，在家庭中没有学到合作和积极交流的技能，因此在同伴社交中也缺乏与他人进行合作和友好交流的能力。比如，小A的朋友夸她的新衣服真好看，正常情况下我们表示感谢，但是小A的回应却是：“关你什么事？”这种话令朋友很受伤，他们怀着美好的赞美之情与之相处，却得到了不舒服的反馈，所以小A与朋友之间的友好关系很难建立。

如何帮孩子建立良好的人际关系

良好的家庭环境对孩子心理健康发展至关重要。那么，面对孩子出现的社交障碍，家庭如何帮助他们调整？

多陪伴

当意识到自己的孩子出现了社交问题，父母就应花时间陪伴他们，鼓励他们主动说出心里话，尊重他们，认真积极回应他们的问题。高质量的陪伴会让他们意识到自己不是孤独的个体。孩子能从小家庭中体验到积极的高质量的回应，他们在与其他人相处的时候，也能够用类似的方式去回应他人，建立友谊。

多沟通

父母应该增加与孩子之间的沟通交流，比如平时主动和孩子聊一聊学校的趣事，讨论一下当天的收获和感悟，周末带孩子出去爬爬山逛逛街，聊聊对未来的想法和打算……这些都是不错的能够营造良好家庭氛围的方式。家长以身作则，教给孩子正确的人际交往知识和原则，孩子会有样学样，逐渐改变自己的人际交往策略。

引导孩子走出去

在家长多陪伴多沟通的基础上，引导孩子从自己的小世界中走出去，看看外边广阔的天地。比如鼓励孩子向其他小朋友和大人问路，并与他交流问路过程中的体验，通过一次次练习、反思和改进，积累经验。

在孩子成长过程中，家长应为孩子提供一个温暖民主的家庭氛围，积极与之沟通，以身作则；同时，孩子也应该独立思考，多方面学习，避免不良家庭因素带来的负面影响。

（本文由北京师范大学发展心理研究院婚姻家庭研究与咨询中心特约供稿）