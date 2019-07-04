你有没有每个时刻或某段时间，只想自己待着。觉得人际交往好累、应付同事好难、跟人聊天难以延续话题、应酬客户心不在焉；与许久未联系的朋友发信息，得到的只是“你过得还好吗”的试探，或“我们下次再约”的敷衍，这些话不咸不淡，却让人有些怅然。社交怎么变得这么累？

一直以来，社会都鼓励社交，我们也都希望自己成为善于社交的人，不社交似乎就不合群，人际资源就会少，甚至会被认为个性上有缺陷。尽管与人交往是必要的，但社交也分类，有些交际可能是不必要的，还会让人心累。武汉大学现代心理学研究中心特约研究员韦志中表示，人是群居动物，良好的社交关系能够让我们幸福，但数量不重要，质量才是关键。

社交从本质上分为两种：功利社交和共情社交。功利社交是指为了达成某一目的，或是从对方身上获得利益而产生的社交行为。听起来很“势利”，但这种行为无处不在，且在孩童时期就开始显现了，比如儿童更愿意和玩具零食多的小朋友玩耍，更喜欢靠近能保护自己的小朋友。

随着心智的成熟，这种利益就变得更为现实，体现为：1.要求有效的信息传递，即双方交流要理解彼此表达的意思；2.较为“对等”的价值，即双方正好互为彼此所需，两个人都认为对方有价值。这种社交更像是“算计”，需要动脑筋、想办法达到利益最大化。因此，尽管我们需要这种社交来维持必要的人际和生活，但这类关系你拥有的越多，心就越累。

共情社交是指为了获得情感连接与情感体验，或因共同兴趣等产生的社交行为，不涉及利益交换。绝大多数人从小产生的社交行为都是源于这种共情需求，但随着年龄增长，共情社交会逐渐减少。在同一年龄与阶层中，一个人的心智越成熟、能力越强、社会地位越高，共情社交会越少。因此很多人会觉得，越长大越孤单、朋友越少、越难和别人交心。这也是为什么两个曾经关系要好的朋友，其中一方社会地位提高了，两人就会产生距离的原因。

很多人对社交感到困惑，是因为常常将两种社交混为一谈。他们可能认为让共情社交的朋友提供实际的帮助是理所当然的，当对方无法做到时，就可能影响双方感情。还有人试图让某些功利社交的人成为自己的朋友，例如只是普通同事关系，却用一句“都是朋友，帮帮忙”来道德绑架他人，若他人不帮，又用一句“真不够朋友”来评判。简言之，如果一段关系中混杂太多利益交换和情感期待，就会让人心累。所以很多人不是不愿意社交，而是人不对、感觉不对，就会“关闭”社交能力。

在现实生活中，有时很难说一段关系是纯粹的功利或纯粹的共情，一般都是二者兼有之，难以全然分开，不过我们可以人为给它定性来减少人际烦恼。例如，如果你定义这段关系是功利的，那就以结果为导向，平时就不必勉强自己去建立情感连接；如果定义其为共情性的，就多注重其中的心灵沟通、思想合拍，当对方对你提出功利性的要求时，可以不卑不亢地拒绝，减少“会不会伤感情”的困扰。

此外，韦志中建议，与其纠结这是哪类关系，不如把重点放在“重要他人”上。“重要他人”是指在你成长过程中有重要影响的人，如在你人生转折点起到指引作用的老师，或是曾经贬低过你却激发了你斗志的人。他们的出现或功利或共情、或长久或短暂，只要你能够从他们身上汲取养分，让自己变得更优秀，那么这样的人就值得你去打交道。▲