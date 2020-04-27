家庭系统运转出了问题，自身无法代偿时，会出现症状。家庭中的症状并无特异性，但是症状一定是与家庭发展目标不一致，并引起家庭成员的痛苦和不适，常见的症状包括：精神心理障碍、亲子冲突、夫妻冲突、代际冲突等。

家庭是一个人际互动系统，需要达到一个稳态，家庭才能够发展和实现家庭目标。当家庭系统过于僵化，控制，不平等时，关系中较弱或被动的一方，需要平衡权利分配，生病或折腾出一点事情来，试图让原先的关系压力改变。如沟通不良，夫妻经常有冲突；一方有外遇，感觉受到伤害的一方容易出现症状，目的是平衡这段关系中的权利分配。但这些症状往往达不到目的，因为症状而改变的关系，其实是被症状控制，症状因其功能而保留下来；如果没有因为症状而改变关系，关系的不平衡一直存在，还会滋生出其他症状。

当家庭遇见压力的时候，更容易出现问题。常见的压力包括四大类：

1.外部性压力：家庭突然遭受不可预知的外界破坏，如自然灾害、人身伤害等。

2.发展性压力：这类压力极为常见，例如结婚、生子、青春期、退休、离婚等，对每个家庭都是压力，如果家庭没能适应性调整，家庭中容易出现代际冲突和症状。

3.结构性压力：家庭结构是指家庭成员之间相对固定的沟通模式，这类压力常被忽略，像掩盖在平静之下的火焰，在某一时刻会爆发。一个家教严格且守旧的家庭，可能会在女儿30岁不结婚时，出现亲子大冲突，那个乖巧听话的女儿，一下子变得暴躁叛逆，“我的生活凭什么我自己不能做主”。

4.成员压力：家庭成员的特征对家庭造成的压力，比如家庭中某一成员极强的依赖性格或无能等。

一个健康家庭的沟通模式，具有弹性和可塑性，上述四种压力类型如果演变成症状，根本依然是家庭内部的结构性问题。家庭并不是天生优良的，在不同阶段的结构性调整，是考验家庭的时刻。核心是良性的家就像一个人的身体一样，天冷要加衣，饿了要吃饭，累了需要休息，合理饮食，健康运动。（陈发展）