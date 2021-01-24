北京：医疗机构不得推诿拒收急危重症患者

在北京市召开第218场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫健委副主任李昂在会上公布了七项措施，以切实做到院感防控与医疗服务两手抓、两不误，适应人民群众在疫情防控期间医疗的服务需求。北京青年报记者了解到，这七项措施涉及加强急危重患者救治、加强住院服务管理、做好血液透析患者服务等。

在严格掌握中高风险地区范围方面，李昂表示，按照国务院相关部门发布的全国各地中高风险地区名单，各医疗机构要安排专人及时更新相关信息，随时掌握疫情变化，动态调整防控措施，实时告知全院工作人员，有针对性做好疫情防控工作。李昂强调，要严格掌握中高风险地区范围，不随意扩大范围，不降低防控标准，不遗漏人员筛查。

在加强急危重症患者救治方面，李昂提出，各医疗机构要建立急危重症患者救治绿色通道，不得以疫情防控为理由，随意停止手术、延误治疗、推诿拒收急危重症患者。同时，设置应急隔离区或缓冲区，用于暂未取得核酸检测结果等情况下急危重症患者的应急救治。此外，要建立急危重症患者核酸检测的绿色通道，加急出具检测结果，加强设置急诊的医疗机构急诊服务管理，实现急诊与住院有效衔接。对于疫情中高风险地区较多的区，指定区域医疗中心作为该区危重症患者救治定点医院，并告知辖区居民。各区采取封控措施的社区（村）及时派出医疗服务队伍，采用巡诊和进社区（村）服务的方式适应居民医疗需求；做好急救保障，市急救中心对全市中高风险地区居民的急救呼叫服务，及时响应提供服务。

在加强住院服务管理方面，李昂提出，各三级医院要设立住院患者综合过渡、缓冲病房，由院领导负责，依据患者病情做好分级分类筛查，优先用于急危重症入院患者过渡期安置，待排除新冠病毒感染后，再转至常规病房做下一步治疗，降低潜在院内交叉感染风险。同时，严格落实隔床收治或1室1患等措施，床位使用率不超过75%。

在加强应急手术管理方面，各医疗机构要建立急性脑出血、急性心肌梗死、严重创伤、消化道大出血、高危孕产妇等急危重症患者手术的应急机制，完善应急预案，对急需手术治疗、短时间不能排除感染风险的患者，可通过设置过渡缓冲病房、负压手术室、提升医护人员防护等级等措施，及时妥善开展应急手术等救治服务。

在做好血液透析患者服务方面，各医疗机构要按照应检尽检要求，开展透析患者核酸检测，设立专门时段、专门区域为有指征但暂未排除新冠肺炎的患者或处于隔离期的中高风险地区患者进行血液透析。各区对辖区内管理的处于隔离期的透析患者进行摸排，确定专人负责与进行血液透析的医疗机构对接；医疗机构不得推诿，确保血液透析患者治疗不延误、不中断。

在院感防控和急危重症救治并重方面，李昂表示，预防和控制院内感染是提供医疗服务的基础和前提。各医疗机构严格落实院感防控各项措施，从严、从实、从细做好各项疫情防控工作，坚决防止院内感染事件发生。同时做好疫情防控下的医疗救治，尤其是急危重症患者的救治，确保患者和医务人员安全。

此外，本市还倡导就近就医、推广远程治疗服务。李昂表示，鉴于目前国内多个地区存在散发和聚集性疫情，为保障大家的生命健康安全和社会公共安全，减少人员流动，最大程度降低疫情扩散风险，我们倡导患者在当地就近就医，同时鼓励和支持北京市各三级医院通过远程医疗、互联网医疗等线上方式，加强对外省市医疗机构的技术支持，为患者在当地就近诊疗提供更加便利的服务。

重点

核酸检测结果未出前不出京

在昨天的发布会上，市疾控中心副主任庞星火指出，目前本市疫情防控形势严峻复杂，必须把疫情防控作为第一位的工作，全力以赴做好疫情防控和处置，防止疫情传播。要严格做好进京人员健康管理，严格落实入境进京人员“14+7+7”措施，查找入境人员和货物潜在风险点，筑牢防控屏障。要做好重点小区封控，确保隔离观察人员足不出户，避免人员交叉流动，做好垃圾清运、环境消杀和卫生清洁等工作。

她表示，市民应积极配合支持所在区域采取的隔离、核酸检测、社区管控等防控措施，近14天去过中高风险地区的人员，要及时向单位和社区报告。在社区组织的核酸检测中要按照社区通知的时间前往，检测时要做好个人防护，有序排队，保持安全社交距离，在检测结果未出之前，自觉做到不扎堆、不聚集、不串门、不出京。

庞星火还提醒，年老体弱人员要提高个人防控意识，做好自身防护，避免去人多拥挤的场所，外出时建议佩戴口罩，在乘坐公共交通工具、电梯、医院等人多且相对密闭场所一定要戴好口罩，坚持勤洗手、常通风、“一米线”、用公筷等良好卫生习惯。

心理咨询师线上提供服务

在昨日的发布会上，大兴区副区长韩新星通报了22日大兴区新增3例确诊病例的行动轨迹。北青报记者梳理发现，他们的行动轨迹涉及多条地铁线路，有病例曾乘坐过4号线、10号线、2号线和8号线。同时，还有病例多次去过天宫院凯德MALL商场的永辉超市，以及天宫院附近的福特4S店、沃尔沃4S店等。

对于大兴涉疫校区师生集中观察情况，韩新星表示，大兴区组建了温馨关爱服务队，进驻观察点，务实高效落实疫情防控各项措施及温馨行动。除了开展“六个一”暖心活动外，还同步开设师生家长心理沟通专线，3名国家心理咨询师提供线上交流服务，通过适宜的微课、视频、讲座等多种方式，排解学生、老师、家长的困惑与忧虑。利用电话、QQ、微信，引导提高科学防范意识，正确面对疫情。每日视频连线开展体育锻炼、学习小组畅聊等活动，调节身心、疏导情绪、缓解压力。为全体隔离师生及家长提供安心、舒心服务，确保隔离不隔关爱。

回应

杜绝中高风险地区 患者被拒诊的现象

针对此前有个别医疗机构拒诊来自中高风险地区患者的问题，市卫健委副主任李昂回应称，已对存在问题的医疗机构和相关区卫生健康委负责人进行了约谈，要求医疗机构对存在的问题立行立改，杜绝拒诊问题再次发生。

李昂在昨日的发布会上表示，下一步，卫生健康部门将加强与12345市民热线对接，对市民反映的辖区内医疗机构医疗救治相关诉求，会及时协调、妥善处理。

此外，市卫健委医疗救治和防院感组也将继续加强监督检查，对行动迟缓、效果不佳、群众反映集中的属地卫生健康部门和医疗机构进行通报、约谈，保障急危重症患者得到及时有效的治疗。（李佳 王薇 李天际）