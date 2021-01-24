春节临近 八点建议做好防控过好年

编者按：春节临近，人员的流动和聚集越来越频繁，我们应如何加强防控，过个好年呢？对此，北京疾控给出八点建议：

1、关注疫情、减少人员流动

鉴于国内外疫情现状，倡导非必要不离京，做到非必要不出境，建议市民朋友在京过节。

2、倡导简约生活方式

少聚集、少外出，减少不必要的聚餐聚会，不举办或参加人员较多的聚餐聚会。避免在密闭空间中聚会，活动尽可能简短。严格落实防控措施，做好个人防护，科学佩戴口罩，保持安全社交距离。

3、减少路途风险、提倡错峰出行

鼓励春运期间错峰离返京，提前做好行程规划，准备充足的口罩、免洗手消毒品等防护物资。尽量选择空旷的郊外旅游方式，避开热门景点，预约、错峰出行。老人、有慢性病和孕产妇等特殊人群，不建议安排出行。

4、乘坐公共交通做好健康防护

配合铁路、民航、客运等交通部门健康检查，全程做好个人防护。候机、候车时，尽量在空气流通的空间等候，不在人多拥挤场所久留。

5、注意饮食安全卫生

尽量到正规餐馆就餐，选购进口冷链食品时，注意个人防护，做好外包装消毒，分类分区储存，做到生熟分开、煮熟蒸透。厨房要保持通风和清洁，必要时进行环境和餐具炊具消毒。就餐时提倡使用公筷公勺，实行分餐制，拒绝食用野味。

6、养成良好的卫生习惯

勤洗手，饭前饭后、便前便后以及触摸眼、口、鼻前要洗手，用肥皂或洗手液，流动水冲洗手。遵循咳嗽打喷嚏礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内，不随地吐痰。

7、保持健康生活方式

冬季天气寒冷、气温多变，应根据气温变化适时增减衣物；注意劳逸结合、规律作息、保证睡眠、合理膳食、适量运动、保持情绪稳定。

8、感觉身体不适及时就医

如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，要佩戴医用外科口罩，就近到正规医院发热门诊及时就医，不建议乘坐公共交通工具前往就医。（资料来源：北京疾控微信公号）