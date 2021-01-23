热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

心理专家支招：隔离期间，心理战“疫”这样做

2021年01月23日14:10 来源：人民网-黑龙江频道

　　人民网哈尔滨1月23日电 （韩婷澎）1月23日，黑龙江省人民政府新闻办公室举行“黑龙江省应对新冠肺炎疫情防控工作”系列新闻发布会的第64场，会上，哈尔滨医科大学附属第一医院心理科主任安钢辉介绍了市民隔离期间应该注意防范的心理问题和疏导方式。

　　安钢辉表示，医学隔离人员和居家隔离人员心理变化既相同又有区别。医学隔离人员既存在着感染新冠肺炎的风险，又要在医学隔离期间面对难熬的日子。要保持昼夜睡眠的稳定性。白天努力使自己忙碌充实，少睡或者是不睡，在晚上获得良好的休息，给自己白天的生活做适当的规划，把自己在医学隔离期间的自我定位当成难得的自我调整、休养生息、成长的阶段，而不是等待着被动熬日子。

　　对于居家隔离人员，要根据自己的隔离状态，寻找适合自己和家人做的运动。在北方生活，冬季本身就容易缺乏日照，缺乏维生素D，在这个时间需要尽可能地补充日照，或从膳食当中补充维生素D和钙质。对于生活当中的一些紧张、不安和焦虑情绪，学习用呼吸训练、放松训练或渐进性放松训练的方法，使自己摆脱紧张不安的情绪。根据个性特点、阶段性需求，找到放松自己的一些方法。

　　安钢辉说，由于隔离和防疫工作的需要，很多人不能和家人一起过春节。尽管不能回家，但不要放弃过春节的一些习俗或者仪式感。利用线上交流的方式和亲友表达祝福和感激之情，以现代的、新型的方式，来维系和表达亲人之间的感情。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

冬季开窗通风次数减少 居家清洁消毒做到“七要”  冬季天气寒冷，人们开窗通风次数减少，场所相对密闭，增加了流感等呼吸道传染病传播风险。那么，冬季如何做好居家清洁消毒？ 【详细】

手机不离手，成了“低头族”？这3个动作拯救“手机脖”  每天吃饭、工作、通勤，很多朋友总离不开手机，不知不觉中就成了“低头族”，这可怎么办？如何拯救“手机脖”？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn