心理专家支招：隔离期间，心理战“疫”这样做

人民网哈尔滨1月23日电 （韩婷澎）1月23日，黑龙江省人民政府新闻办公室举行“黑龙江省应对新冠肺炎疫情防控工作”系列新闻发布会的第64场，会上，哈尔滨医科大学附属第一医院心理科主任安钢辉介绍了市民隔离期间应该注意防范的心理问题和疏导方式。

安钢辉表示，医学隔离人员和居家隔离人员心理变化既相同又有区别。医学隔离人员既存在着感染新冠肺炎的风险，又要在医学隔离期间面对难熬的日子。要保持昼夜睡眠的稳定性。白天努力使自己忙碌充实，少睡或者是不睡，在晚上获得良好的休息，给自己白天的生活做适当的规划，把自己在医学隔离期间的自我定位当成难得的自我调整、休养生息、成长的阶段，而不是等待着被动熬日子。

对于居家隔离人员，要根据自己的隔离状态，寻找适合自己和家人做的运动。在北方生活，冬季本身就容易缺乏日照，缺乏维生素D，在这个时间需要尽可能地补充日照，或从膳食当中补充维生素D和钙质。对于生活当中的一些紧张、不安和焦虑情绪，学习用呼吸训练、放松训练或渐进性放松训练的方法，使自己摆脱紧张不安的情绪。根据个性特点、阶段性需求，找到放松自己的一些方法。

安钢辉说，由于隔离和防疫工作的需要，很多人不能和家人一起过春节。尽管不能回家，但不要放弃过春节的一些习俗或者仪式感。利用线上交流的方式和亲友表达祝福和感激之情，以现代的、新型的方式，来维系和表达亲人之间的感情。