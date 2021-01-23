黑龙江省安达市发布1例确诊病例和5例无症状感染者活动轨迹

人民网哈尔滨1月23日电 （焦洋）1月22日，安达市疾控中心发布1例确诊病例和5例无症状感染者活动轨迹。

1.确诊病例胡某民活动轨迹

1月17日，安达市居民胡某民核酸检测结果为阳性，为确诊病例。经流行病学调查，其活动轨迹如下：

1月3日-12日，每日7时左右离家，步行约12分钟到安达市六道街南横街海之缘洗浴；21时30分下班步行回家未外出。

1月13日，10时同妻子王某丽步行至安达市三道街书香名邸小区朋友家，未再外出。

1月14日，7时从安达市三道街书香名邸小区朋友家步行回家；9时步行到安达市三道街徐家放心肉店，9时30分步行回家；11时与妻子从家步行到安达市三道街北生鲜汇水果超市，11时40分与妻子步行到三道街百花园南门徐家放心肉店，11时45分离开，11时46分去三道街百花园西门菜市场，11时47分离开，12时到四道街春天百货兴佰客超市，12时25分离开，12时30分和妻子步行到家后，未再外出。

1月15日，无外出。

1月16日，9时25分与妻子步行到安达市第三中学做核酸检测；10时43分步行到安达市四道街文旭超市，11时与妻子步行回到家中，未再外出。

1月17日，白天无外出，21时20分由120救护车接到市医院隔离病房。

2.无症状感染者张某莹活动轨迹

1月16日，安达市居民张某莹核酸检测结果呈阳性。经流行病学调查，其活动轨迹如下：

1月5日，8时30分从家中去市民服务大厅7楼上班。17时下班乘坐1路公交车返回父母家中（五道街审计局家属楼），再无外出。

1月6日，8时30分从父母家中去单位上班，11时去北部湾410办事，11时30分离开去张师傅米线就餐，13时乘坐1路公交车上班，13时30分到达单位。17时下班搭同事车到惠中超市，17时38分返回父母家居住再无外出。

1月7日，8时20分乘坐1路公交车到单位上班，11时离开单位到七道街张师傅米线就餐，13时乘坐1路公交车上班，13时30分到达单位。17时下班搭同事车回父母家居住再无外出。

1月8日，8时20分乘坐1路公交车到单位上班，14时乘坐单位门口1路公交后在四道街口换乘3路公交，15时到铁西仁和社区卫生服务中心，16时步行经过铁西市场街，18时到三道街动感健身，20时回到自己家中（博雅府园小区）再无外出。

1月9日，9时步行到铁西仁和社区卫生服务中心，之后回家无外出。

1月10日，全天未外出。

1月11日，8时20分乘坐1路公交车到单位上班，11时乘同事车到圣世家园超市购物，13时乘坐1路公交车上班，13时30分到达单位。17时搭同事车到父母家吃饭，18时到民政局家属楼取东西，随后到达牛都名苑亲属家中，20时回到父亲家，再未外出。

1月12日，8时20分乘坐1路公交车到单位上班，随后步行到妇幼保健院进行核酸检测，后返回单位全天办公，17时搭车到父母家吃饭，18时54分去惠中超市购物，随后步行返回自己家中，再未外出。

1月13日，白天未外出，16时07分到霞姐果蔬购物，17时54分到三道街谷家肉店购物，将菜送到父母家后步行返回自己家中，再未外出。

1月14日，全天未外出。

1月15日，10时到十二道街南横街税务楼，11时27分到五道街审计局楼下利宝食杂店购物，之后回到父母家，再未外出。

1月16日，早晨步行至八中做志愿者，20时由120救护车接到柏丰宾馆进行集中隔离。

3.无症状感染者王某丽活动轨迹

1月17日，安达市居民王某丽核酸检测结果呈阳性。经流行病学调查，其活动轨迹如下：

1月3日，无外出。

1月4日，无外出。

1月5日，15时步行到百花园西门铭洋海鲜，15时09分离开后去安达市圣世家园小区超市购物，15时21分回家；17时到安达市四道街中石化加油站附近大嘴烧烤用餐。

1月6日，无外出。

1月7日，无外出。

1月8日，14时步行到安达市四道街第二百货商场，14时30分步行到商场附近的50元裤行，15时到七道街利达大药房，15时20分到七道街妈妈亲大骨头自助就餐，17时左右乘出租车回家，未再外出。

1月9日，11时步行到天淼美发店，后到隔壁胖彤彤大码女装店，12时55分离开，13时05分步行到安达市三道街北生鲜汇水果超市，13时08分离开到四道街圣世家园6号楼快递驿站，13时13分步行回家，未再外出。

1月10日，11时40分乘出租车到蓝天大市场，12时05分离开后步行回家；12时30分乘私家车离家到安达四合屯耿某宝家中，未再外出。

1月11日，在耿某宝家中无外出。

1月12日，10时乘私家车返回家中；12时30分步行至韩家清真牛羊肉店，13时03分离开，13时23分到自家小区6号楼快递驿站取件后回家，未再外出。

1月13日，10时左右和丈夫步行到三道街书香名邸朋友家中，13时独自离开；13时10分步行到万达商场，13时12分离开，13时15分到三道街2元店，13时17分离开，13时20分步行到第二百货商场，13时30分离开，14时到生鲜汇超市，14时25分步行离开，14时30分到家后，未再外出。

1月14日，11时和丈夫步行到盛世家园生鲜汇超市，11时12分离开后回家；11时40分与丈夫步行到三道街百花园南门徐家放心肉店，11时45分离开，11时46分去三道街百花园西门菜市场，11时47分离开，12时到四道街春天百货兴佰客超市，12时25分离开，12时30分和丈夫步行到家后，未再外出。

1月15日，全天无外出。

1月16日，9时25分与丈夫步行到第三中学做核酸检测，10时20分做完核酸检测，10时43分步行到四道街文旭超市，10时56分离开，11时与丈夫步行回到家中，未再外出。

1月17日，23时前无外出，23时由120救护车接到市医院隔离病房。

4.无症状感染者杨某活动轨迹

1月18日，安达市居民杨某核酸检测结果呈阳性。经流行病学调查，其活动轨迹如下：

1月5日，上午在家中未外出，16时28分到安达市正阳二道街北街口周鸭店购物；22时至0时20分在安达市六道街小北环美味仟烧烤店用餐。

1月6日，全天未外出。

1月7日，上午未外出，14时07分到安达市医院参加核酸检测，随后返回家中，未再外出。

1月8日，上午未外出，13时54分去安达市蓝天大市场；14时54分到安达市八道街北横街利达社区交水费，返回家中，未再外出。

1月9日，白天未外出，18时25分到三道街水岸尚品路北九泷超市购物，随后返回家中未再外出。

1月10日，零时左右返回家中，之后未外出，17时28分，滨东华府小区北区北门西侧超市购物，随后返回家中；23时09分到安达市五道街丽华超市购物，随后返回家中，未再外出。

1月11日，零时左右返回家中，未再外出。8时11分到安达市六道街早市买豆腐、买肉；9时驾车与他人到安达市万宝山工业园区办事，未下车；10时22分到安达市七道街秋林里道斯红肠专卖店购买红肠后到安达市九道街顺丰快递；20时22分接两名乘客去大庆市大同区在卡口处被劝返，并送乘客到十道街公园小区。

1月12日，零时左右返回家中，未再外出。14时出车，14时39分到铁西三道街翰林西苑5号楼2门正西超市买东西；16时36分收车返回家中吃饭。19时至20时，与妻子到六道街海之缘洗浴洗澡。随后返回家中，未再外出。

1月13日，上午未外出，14时39分驾驶私家车到安达市五道街与明沈路卡口取东西，随后返回家中，未再外出。

1月14日至1月17日，未外出。

1月18日，上午未外出，12时40分，从家步行去安达市二道街南横街出租车公司做核酸检测，13时40分因取消核酸检测返回家中。17时25分再次到出租车公司进行核酸检测，随后返回家中，未再外出。

1月19日，7时由120救护车接到市医院隔离病房。

5.无症状感染者李某的活动轨迹

1月19日安达市居民李某核酸检测结果呈阳性。经流行病学调查，其活动轨迹如下：

1月3日，全天未外出。

1月4日，10时到大庆市昌升汽修城和大庆市万宝三区；11时20分到达安达市四道街鸿庆馨邨小区；11时30分乘出租车到安达市六道街天天想你鸭脖店购物后回到家中，然后送女儿到安达市九道街委托班；12时30分回到四道街鸿庆馨邨小区家中；17时到安达市八道街南横街吉祥顺烧烤店；19时20分到安达市六道街北环路糖果歌厅；20时07分到安达市十一道街绿色家园纯喝烧烤就餐。22时41分乘出租车返回家中，再未外出。

1月5日，全天未外出。

1月6日，7时从家中步行至两公里半金三角早餐店就餐，逗留10分钟，随后步行返回润达学府苑家中；8时到肇东市鑫昌吉中介公司；9时30分到肇东市车管所；11时驾车返回安达，12时到三道街马玉涛麻辣烫就餐，12时20分返回家中，17时50分到肇州县八厂二矿道路西侧一处空厂房游戏厅。

1月7日，5时30分从肇州县八厂二矿道路西侧一处空厂房游戏厅返回家中，全天无外出。

1月8日，10时05分到安达市三道街马玉涛麻辣烫用餐。11时返回家中，16时到肇州县八厂二矿道路西侧一处空厂房游戏厅。

1月9日，1时返回安达，2时20分到达安达市六道街北环路夜市王家烧烤就餐，5时前往安达市五道街碧海云天歌厅，6时回到家中。15时到安达市七道街乾运二手车；15时30分到安达学府雅苑小区，随后前往吉星花园小区，16时前往安达市正阳街南侧四道街道东第一家化妆品商店取化妆品；16时20分到安达市正阳三道街路南兴旺面馆；16时50分从三道街到肇州县八厂二矿道路西侧一处空厂房游戏厅。

1月10日，6时从肇州县八厂二矿道路西侧一处空厂房游戏厅返回安达；7时02分到安达市一道街正阳街北侧路西一品香包早餐店就餐；7时30分返回家中；12时到安达市三道街水岸尚品小区父母家就餐；15时离开并前往肇州县八厂二矿道路西侧一处空厂房游戏厅。

1月11日，1时从肇州县八厂二矿道路西侧一处空厂房游戏厅返回安达市；1时30分前往安达市六道街川竹火锅就餐后返回家中；11时到润达学府苑小区门口福源超市；11时10分前往肇州县八厂二矿道路西侧一处空厂房游戏厅。

1月12日，2时从肇州县八厂二矿道路西侧一处空厂房游戏厅返回安达市家中，再无外出。

1月13日-15日，未外出。

1月16日，上午未外出；13时下楼到绿色家园社区进行核酸检测。

1月17日，白天未外出，20时40分由120救护车运送至市医院隔离。

6.无症状感染者房某心的活动轨迹

1月19日，安达市居民房某心核酸检测结果呈阳性。经流行病学调查，其活动轨迹如下：

1月4日，14时30分前无外出。14时30分到六道街笨笨熊零食店购物，之后返回家中再未外出。

1月5日上午在家未外出；13时14分到安达市七道街东顺牛羊肉店，13时30分去蓝天市场宏信食杂超市购物。随后搭车返回自己家中再未外出。

1月6日全天在家无外出。

1月7日上午在家无外出，12时30分到安达市五道街德克士一直到21时30分步行到七道街华汇宾馆，22时10分乘出租车回家，22时30分到家后再未外出。

1月8日上午在家无外出；15时20分到绿色家园福元超市购物，随后返回家中，再未外出。

1月9日全天未外出。

1月10日上午无外出；12时乘坐亲属车前往水岸尚品小区亲属家，17时独自乘坐出租车回家，到家后再未外出。

1月11日上午无外出；12时50分步行去安达市二公里半工商银行门口，停留2小时30分钟左右，15时30分步行回到家中再未外出。

1月12日上午无外出；13时30分步行到安达市十道街保险公司门口，然后乘坐朋友私家车到一道街兴安派出所；14时乘坐8路公交车到二公里半太平洋保险公司；15时10分离开到安达市七道街蓝天大市场购物。16时40分乘坐出租车回家，到家后再未外出。

1月13日上午无外出；14时步行到安达市十一道街华辰超市购物。15时30分回家后再未外出。

1月14日上午无外出；14时42分到自家楼下给朋友送钥匙，回家后再未外出。

1月15日全天未外出。

1月16日上午未外出；13时到二公里半绿色家园社区核酸采样，14时在福元超市购物，步行回家后再未外出，

1月17日白天无外出；21时40分由120救护车接到市医院隔离病房。

安达市疾病预防控制中心提示，为了您和他人的安全和健康，有以上共同出行史及活动轨迹的人员必须第一时间主动与当地乡镇（街道）、村（社区）报告并登记，并原地自我隔离，积极配合排查和管理工作。如隐瞒相关环节，将承担相应的法律责任。请广大市民严格执行管控要求，出入小区、单位、公共场所等，佩戴口罩、扫码测温，积极配合社区及相关部门进行疫情排查，做好自我防护。如有发热、咳嗽等症状，请及时到发热门诊或定点医疗机构就诊。

联系电话：0455—7335598（24小时）、0455—7332166（8:30-17:00）