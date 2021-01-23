受访专家：首都医科大学附属北京儿童医院急诊科副主任医师 廖 琨

幼儿急疹又称婴儿玫瑰疹，是婴幼儿常见的一种急性发热发疹性疾病，表现为“热退疹出”。首都医科大学附属北京儿童医院急诊科副主任医师廖琨表示，90%的幼儿急疹都发生在6个月~2岁的儿童中，且年龄越小越易发病，表现为发热38℃~39℃不易退，持续3~5天后热退并伴随皮肤出现玫瑰红色的斑丘疹，部分患儿可能同时出现咳嗽、呕吐或腹泻等症状。由于幼儿急疹会让宝宝发烧时间过长，又不能在发热时就能明确诊断，所以家长着急，反复带宝宝就诊。

廖琨说，与其他发热相比，幼儿急疹导致的发热通常比较迅猛，甚至有些发热高达39℃或40℃，所以令不少家长心急如焚。很多家长虽然知道婴幼儿时期的孩子容易出疹，但往往存在一些错误认知，这里明确告诉大家两点。

出疹不是必须经历的过程。幼儿急疹是一种病毒感染性疾病，主要通过飞沫或母乳等近距离接触分泌物传播，成人携带相关病毒或接触了患病患儿是主要感染原因。因此，幼儿急疹一定要懂得有效预防。建议生活中帮孩子做到以下几点：1.孩子日常要注意营养均衡、足量饮水、充分睡眠，提高免疫力。2.成人在陪伴孩子过程中，应勤洗脸、勤洗手、经常擦洗婴幼儿的玩具，保证卫生。3.不要和孩子共用餐具、被褥、枕头等。

幼儿急疹要及时散热。发热使幼儿抵抗力下降，易导致其他病原体趁机侵入，因此家长应通过正确方法给孩子退热。目前推荐的儿童口服退热药包括布洛芬和对乙酰氨基酚。廖琨强调，由于婴幼儿脏器发育不健全，药物治疗可能造成一定损害，儿童退热药的使用要严格遵医嘱，且每天服用退热药不得超过4次，每次间隔时间为4~6小时。其实，物理降温也是相对较好、较为有效的退热方法。但这种方式可能会引起孩子哭闹，在其可接受的前提下，将孩子放入澡盆中，用温热毛巾稍用力擦拭幼儿的全身皮肤，促进体表毛细血管扩张，有利机体散热。

需要提醒的是，幼儿急疹的患儿通常精神反应良好，不影响其进食、饮水、玩玩具等，所以家长不必太担心，到医院积极治疗即可。幼儿急疹发病后可终身免疫。（本报记者 严立新）