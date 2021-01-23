一个口罩反复戴，感染风险高

受访专家：北京协和医院感染内科副主任、主任医师 马小军

近日，商务部发布的《商场、超市疫情防控技术指南》针对商场、超市的疫情防控做出规定，遇到顾客不戴口罩时，应拒绝其进入商场、超市。然而，我们时常能看到不少人在进入公共场所时虽按要求戴着口罩，但时间一久就会把口罩拉到下巴或挂在胳膊上等，露出口鼻，特别是逛商场、就餐时。

北京协和医院感染内科主任医师马小军表示，口罩戴不好，不仅无法起到防护作用，甚至可能增加感染病毒的风险。疫情期间，环境中可能有悬浮的病毒，又或是人群中有人感染，接触后病毒被吸附在口罩外部，如果把口罩拉到下巴处或扯到一边，面部皮肤可能沾染上病毒。此外，有些人佩戴的口罩大小不合适，以至于用手频繁调整或是不时捏紧，如果没有及时洗手，再揉眼睛、触摸口鼻或是触摸皮肤（导致病毒长时间存活，进而再通过以上途径感染）也会增加感染风险。目前，已有研究证实，病毒在人体皮肤表面可以存活9.2小时以上。尤其是男性，下巴上往往留有胡须，成为“清洁死角”，沾染病毒更易留存，增加感染风险。还有一些人在公共场所行走时佩戴口罩，但进餐时将口罩摘下来放在一边，或是对折后放入口袋，这些做法都是不可取的。马小军表示，正确戴口罩要遵循三个原则：

1.口罩尽量不要二次使用。大多数人平日里佩戴的都是一次性口罩，其特点之一就是不可反复使用，所以就餐时摘下的口罩最好不要再用，用餐结束时更换新的口罩。用过的口罩要扔进垃圾箱，并及时洗手或用含酒精的手消毒液（浓度至少60%）做好手卫生。因此，外出时应随身携带备用口罩和手消毒液。

2.选择大小适合自己的口罩。口罩一定要选适合自己的，大小不合适不仅会让防护效果降低，频繁的用手去调整、触摸口罩表面也会增加感染风险。

3.公共场合一定要规范佩戴口罩。马小军强调，佩戴口罩的首要目的是为了保护自己、保护他人，所以不要让口罩成摆设。在露天通风良好，无人员聚集且自己未生病时（与他人距离至少2米以上），可以不戴口罩，而在其他公共场合要规范佩戴。如果佩戴时间长感到不舒服，最好的办法是及时离开，缩短停留时间。尤其是在当下气温低、局部地区出现疫情反弹的形势下，更要严防死守，自觉防护，规范行为。（本报记者 张筱悦）