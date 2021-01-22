潍坊医学院附属医院眼科中心破解基层百姓看病难

近日，由国家卫生健康委医政医管局、人民网·人民健康主办的“2020中国医院院长改善医疗服务论坛”在京举办。潍坊医学院附属医院副院长、眼科中心主任邓爱军在现场访谈中表示，在“大健康”理念引领下，近年来，潍坊医学院附属医院眼科中心充分发挥医教研优势，不断深化内涵发展、探索发展路径，找发展、谋大略、绘未来，探索综合医院框架下优势专科高品质发展的地方经验，让老百姓享受到更好的医疗服务，为“健康山东”“健康中国”建设作出贡献。

邓爱军介绍，虽然医院发展壮大了，但地区医疗资源不平衡的现象非常明显，尤其是基层百姓看病难的问题并没有得到很好的解决。

为了给百姓提供更优质的医疗资源，潍坊医学院附属医院眼科中心与北京协和医院、北京同仁医院、上海九院等名院联手，建立双向转诊绿色通道，搭建疑难病例会诊、病例讨论、远程会诊工作机制和信息平台。

“授人以鱼不如授人以渔”，眼科中心积极发挥公立三甲医院的优势，发起成立了“潍坊医学院附属医院眼科专科联盟”，近40家基层卫生机构已经加入。近年来，通过技术帮扶、人才培养等形式，与联盟单位进行深度合作，为其提供了很多学习、交流的平台和机会，使医疗资源下沉，真正帮助基层涨本领、谋发展。

作为大学附属医院，针对发病率低、手术风险高的疾病，通过走出去、请进来等多种方式扶持骨干力量积极开展眼眶病、小儿泪道病、眼整形等山东省眼科相对薄弱的专业，这些专业发展兼收并蓄、赶超争先，引领山东省眼科发展的未来走向。并通过绩效改革，鼓励开展三四级手术，逐渐形成将常见病留在基层、三甲医院解决疑难杂症、上下联动、双向转诊的诊疗模式。