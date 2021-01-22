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冬吃莲藕好处多 推荐两款食疗方

2021年01月22日08:47 来源：广州日报

莲藕是常用食材之一。李时珍在《本草纲目》中称藕“医家取为服食，百病可却”，可见莲藕的食疗功效之大。

广州医科大学附属中医医院同德围分院妇科禹安琪副主任介绍，莲藕既可生用也可熟食，生用可清热、凉血、散瘀，熟用有健脾开胃、益血生肌的功效。她给大家推荐了两款食疗方：

1.冰糖炖莲藕

原料：莲藕150克，冰糖10克

做法：莲藕带节，洗净后切薄片，与冰糖一同放入炖盅，隔水慢炖1个钟即可服用。

功效：补益脾胃，益血止血。适用于口鼻出血、产后止血等。

2.莲藕排骨汤

原料：莲藕2节，猪脊骨500克

做法：猪脊骨洗净切段，飞水待用；莲藕洗净，滚刀切块，姜3片，一同置于汤锅，放清水没过原料，武火煮开后改文火煲一个钟，待肉熟藕粉，加盐调味即可服用。

功效：补中益气、健骨生肌。主补五脏、消食止泻。

温馨提示：脾胃虚胃寒者、易泄泻者不宜食用生藕。忌用铁器烹饪莲藕。（全媒体记者张青梅 通讯员王健、梁译尹）

(责编：许心怡、李轶群)


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