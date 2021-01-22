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中药水浒·大血藤

曹正

2021年01月22日08:42 来源：中国医药报

药材

呈圆柱形，略弯曲。表面灰棕色，粗糙，外皮常呈鳞片状剥落，剥落处显暗红棕色，有的可见膨大的节及略凹陷的枝痕或叶痕。质硬，断面皮部红棕色，有数处向内嵌入木部，木部黄白色，有多数细孔状导管，射线呈放射状排列。气微，味微涩。

功能

清热解毒，活血止痛，祛风通络。

主治

肠痈腹痛，痈肿疮毒；跌打损伤，痛经，经闭，产后瘀阻。风湿痹痛。

常用方剂

连翘金贝煎 《景岳全书》

【组成】连翘、金银花、土贝母、蒲公英、夏枯草、大血藤。

【功用】清热解毒，消肿排脓。

【主治】阳证疮疡肿痛，乳痈初起。

常用中成药

妇乐片

【药物组成】忍冬藤、大血藤、甘草、大青叶、蒲公英、牡丹皮、赤芍、川楝子、延胡索（制）、大黄（制）。

【功用】清热凉血，消肿止痛。

【主治】盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎等引起的带下、腹痛。

方歌

景岳连翘金贝煎，枯草红藤公英添，清热解毒排脓肿，阳证疮疡肿通蠲。（摘编自《漫画中药一百单八将——中药水浒》中国医药科技出版社出版）

(责编：李轶群、许晓华)


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