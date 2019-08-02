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消积中药材 巴豆

2019年08月02日09:17 来源：中国医药报

巴豆，呈卵圆形，一般具三棱。表面灰黄色或稍深，粗糙，有纵线6 条，顶端平截，基部有果梗痕。破开果壳，可见3 室，每室含种子1 粒。种子呈略扁的椭圆形，表面棕色或灰棕色，一端有小点状的种脐及种阜的疤痕，另端有微凹的合点，其间有隆起的种脊；外种皮薄而脆，内种皮呈白色薄膜；种仁黄白色，油质。气微，味辛辣。

功能：泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮去腐。

主治：寒积便秘；大腹水肿；喉痹痰阻；痈肿脓成未溃，恶疮烂肉。

常用方剂

天台乌药散 《医学发明》

【组成】天台乌药、木香、茴香（炒）、青皮（去白）、高良姜（炒）、槟榔（锉）、川楝子、巴豆。

【功用】行气疏肝，散寒止痛。

【主治】治寒凝气滞所致的小肠疝气，少腹痛引睾丸，喜暖畏寒。

常用中成药

七珍丸

【药物组成】炒僵蚕、全蝎、人工麝香、朱砂、雄黄、胆南星、天竺黄、巴豆霜、寒食曲。

【功用】定惊豁痰，消积通便。

【主治】小儿急惊风，身热，昏睡，气粗，烦躁，痰涎壅盛，停乳停食，大便秘结。

方歌天台乌药木茴香，川楝槟榔巴豆姜，再用青皮为细末，一钱酒下痛疝尝。

（摘编自《漫画中药一百单八将——中药水浒》 中国医药科技出版社出版）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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