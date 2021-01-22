防疫科普要把好科学关

据媒体报道，安徽省阜阳市的李女士和妈妈去高铁站接弟弟，弟弟刚出站，妈妈就拿出酒精喷壶为弟弟全身喷洒消毒。无独有偶，近日也有媒体以“‘喷酒精迎候女儿’才是亲妈应有的模样”为题，点赞母亲防疫意识强。但是，作为卫生健康系统的一名工作人员，笔者对此类“消毒”新闻感到担忧。全身喷酒精很危险！媒体报道须科学把关。

目前，公众对个人卫生和消毒工作十分重视，除了佩戴口罩、常洗手等外，喷洒酒精也成为很多人采取的消毒措施。使用医用酒精能够起到消毒作用，但若使用不慎也会造成危害。去年2月，安徽省合肥市的王女士在用酒精喷雾给自己消毒后，进厨房做晚饭，不料酒精被点燃，王女士因烧伤而被紧急送往医院。

中国疾控中心明确指出，不建议向人体大面积喷洒消毒剂。酒精易燃易挥发，在密闭的小空间里浓度较大时，遇到明火就有引爆的可能性。为此，楼道、会议室、办公室等都不可用酒精喷洒消毒。同时，不建议使用酒精对衣物喷洒消毒，建议使用擦拭的方法，其消毒效果强于喷洒，且更安全。除酒精外，84消毒液等消毒剂也要注意正确使用方法，以免消毒不成反受其害。

媒体在报道涉及疫情防控的新闻时要慎重，以免误导公众。各地疾控中心、爱卫办更要大力宣传消毒剂的正确使用方法，防止群众错用乱用，造成中毒、燃爆等危险。