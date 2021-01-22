海南：要“强基层”也要“建高峰”

“海南要‘强基层’，让小病不出县，大病不出岛，也要‘建高峰’，建设强大的医疗和公共卫生网络，为自由贸易港提供更好的卫生健康保障。”1月21日，海南省卫生健康委举行宣传工作会，该委党组书记、主任周长强提出上述要求。

海南省卫生健康委副主任杨金瑞介绍，“十三五”时期，海南省30万以上人口的县至少拥有了一所二级甲等综合医院和中医医院。评审出省级重点临床专科217个，每个市县至少有一个省级临床重点专科。5年来，海南连续开展“老专家智力支持海南项目”，有380余名国家卫生健康委委属委管医疗机构及北京市医疗机构的老专家到海南省开展智力支持工作。投入20多亿元开展1249个基层医疗卫生机构标准化建设，改善了基层医疗机构基础设施。全省县级中医院全部开展标准化建设，提前实现县办中医院全覆盖的目标。三亚市中医院获批国家中医药服务出口基地，成为全国中医药服务贸易先行先试重点区域。

记者了解到，“十三五”时期，海南省加快完善疾控基础设施建设，18个市、县疾控中心进行了原址改扩建或异地新建，完善省、区域、市县、乡镇四级院前急救网络，建成国家紧急医学救援队伍并在疫情防控中发挥重要作用。2020年，海南用28天时间迅速控制了新冠肺炎疫情。“十三五”时期，海南省有3个城市被命名为国家卫生城市，8个县城被命名为国家卫生县城，11个乡镇被命名为国家卫生乡镇，8个城市（县城）被命名为“海南省卫生城市（县城）”。

为对接自由贸易港建设，海南正在加快建设省中医院江东院区、博鳌研究型医院、省妇产科医院、省人民医院南院（观澜湖）、省公共卫生临床中心和三亚市公共卫生临床中心等，实施基于5G物联网的基层医疗卫生机构能力提升工程和“三医联动一张网”工程，调整省会城市三级医院布局，推进81个市（县、区）级提升公共卫生防控救治能力建设项目，启动健康海南行动。

杨金瑞介绍，“十四五”时期，海南将实现基本医疗卫生服务同城均质化、高端和特需医疗服务品质国际化、特色健康产业规模集群化，应对重大疫情和突发公共卫生事件能力达到国内领先水平。

实现上述目标，要完成“八一二三九”任务：突出一个关键指标，即2025年人均预期寿命提升至81岁；建立两个核心网络，即与海南自由贸易港相适应的公共卫生安全网和医疗健康服务网；狠抓三个体系，即健全医疗卫生服务体系、公共卫生应急管理体系和卫生健康治理体系；开展九个工程，即公共卫生防护网工程、医疗卫生服务体系基础建设工程、医疗卫生服务能力提升工程、重大疾病防治工程、全生命周期健康保障工程、中医药传承创新发展工程、智慧健康海南工程、健康产业发展工程和卫生健康人才发展工程。（记者刘泽林）