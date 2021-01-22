大庆市加强进口冷冻食品管理 20类聚集性场所暂停开放

人民网哈尔滨1月21日电 （杨雪楠）1月21日，大庆市政府新闻办举行疫情防控第三场新闻发布会。大庆市副市长颜祥森通报该市当前涉及市民生产生活重点领域防控管理等方面的工作情况。

颜祥森介绍，市委、市政府重点对与市民生产生活密切相关的四个方面进一步加强管理。

进一步加强进口冷冻食品管理。大庆市从2020年12月26日起，对进口冷冻食品实行集中监管，在高新区、各县区设立9个进口冷链食品集中管理仓，重点进行4个环节的管理：凡是进入集中监管仓的进口冷链食品，必须查验“三证”；凡是进口冷链食品的经营者，必须在“黑龙江冷链”微信公众号上进行注册，并如实录入其市场主体基本信息，形成冷链食品溯源码；消费者在购买时要“先查码、后采购”；严厉查处违法经营行为。截至1月20日，大庆市在省进口冷链追溯平台备案的生产经营者数为3986家，进口冷链食品申报1093批次。已累计入仓报备进口冷链食品32105件、721.8吨，核酸检测结果均为阴性。

进一步加强容易引发人群聚集的场所管理。20类场所暂停开放；容易引起人员聚集的大型活动停止举办；缓办、简办红白喜事；加强服务业从业人员管理。

进一步加强药品销售管理。市、县区开展药店防控专项检查，已责令改正108家，当场警告128家，暂停销售“三类药”5家，立案调查3家，因漏报、信息不实等“沃填报”执行不力原因停业整改20余家。重点加强“退烧止咳抗病毒”三类药销售管理，加强防疫物品管理。

进一步加强商贸、超市等营业场所管理。商贸服务场所必须建立一整套疫情防控预案并严格执行；商贸服务场所必须同时落实好“人物同防”各项举措；消费者进入商贸服务场所必须符合防疫要求。进一步加强工业企业疫情防控管理。